Lái xe môtô mất lái trong đêm lao xuống dòng kênh tử vong

Sáng 7/2, ông Trần Lê Nhật Thanh, Trưởng Công an xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh cho biết các ngành chức năng của huyện đã hoàn tất các thủ tục khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân bị tai nạn giao thông, rớt xuống lòng kênh Tây dẫn đến tử vong.



Nạn nhân là Nguyễn Đào Lê Nguyên, sinh năm 1991, ngụ khu phố 5, phường 1, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, bị rớt xuống lòng kênh Tây, thuộc khu vực xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh.



Các ngành chức năng cũng đã tiến hành bàn giao thi thể cho gia đình nạn nhân để làm lễ mai táng.



Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 6/2, Nguyễn Đào Lê Nguyên điều khiển xe môtô biển số 70L8-3016 đi từ hướng xã Suối Đá (huyện Dương Minh Châu) về thành phố Tây Ninh, khi đến cầu K13 (thuộc xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu) đã bị mất tay lái, tông thẳng vào dãy lan can rồi rơi xuống kênh Tây, mất tích.



Đến khoảng 24 giờ cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Tây Ninh đã tìm được thi thể của anh Nguyên dưới lòng kênh, cách hiện trường vụ tai nạn khoảng 50m.



Hiện các ngành chức năng đang tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn kể trên./.