Chiều 24/7, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về sử dụng công nghệ cao (PC50) Công an thành phố Hà Nội chính thức thông tin đã làm rõ đối tượng tung thông tin thất thiệt trên mạng xã hội về việc máy bay rơi tại sân bay Nội Bài, Hà Nội gây hoang mang dư luận.Đối tượng vi phạm là Phạm Thị Mùi (sinh năm 1990, thường trú tại xã Đồng Phong, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình; chỗ ở hiện nay tại phường Kim Giang, huyện Thanh Xuân, thành phố Hà Nội).Công an đã tạm giữ các vật chứng liên quan đến vụ việc.Hành vi của Mùi được xác định vi phạm vào điểm G, mục 3, điều 66 Nghị định 174/2013/NĐ-CP về "cung cấp, trao đổi, truyền đưa hoặc lưu trữ, sử dụng thông tin số nhằm đe dọa, quấy rối, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của người khác."Theo tài liệu điều tra của cơ quan công an, vào khoảng 15 giờ 57 phút ngày 20/7, Phạm Thị Mùi đọc được bài đăng trên trang ​Facebook với nội dung "mưa to quá máy bay rơi luôn... thật là kinh khủng" kèm 5 bức ảnh thể hiện việc máy bay rơi trên cánh đồng (bài viết này sau đó đã bị xóa đi).Do trời đang mưa to, nghĩ đây là sự thật nên Mùi tải về điện thoại của mình các bức ảnh trên.Suy đoán địa điểm máy bay rơi giống sân bay Nội Bài (Hà Nội), Mùi đã đăng các bức ảnh này và viết thêm nội dung "Nội Bài này" vào tài khoản ​Facebook cá nhân của mình.Mùi cũng đặt địa điểm hiện tại của mình tại sân bay quốc tế Nội Bài để cho người đọc tin tưởng rằng có sự việc máy bay rơi tại địa điểm trên.Khoảng 5 phút sau, Mùi tìm trên trang google thông tin về máy bay rơi xem có đúng hay không, thiệt hại như thế nào thì thấy không hề có thông tin nào liên quan đến việc máy bay rơi tại Nội Bài. Nhận thấy thông tin trên là bịa đặt, không đúng sự thật nên Mùi xóa bài viết của mình đi.Do Phạm Thị Mùi sử dụng tài khoản ​Facebook của mình để kinh doanh online, tài khoản này đang có gần 3.500 bạn bè, hơn 1 vạn người theo dõi, nên chỉ trong thời gian ngắn, đã có nhiều người đọc, chia sẻ, đăng tải lên các diễn đàn trên mạng xã hội...Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc./.