Ảnh minh họa. (Nguồn: thepaper.cn)

Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên luôn là một trong những nội dung mà các bậc phụ huynh rất quan tâm bên cạnh thành tích học tập của con.Vậy làm thế nào để trì hoãn thời gian bắt đầu quan hệ tình dục ở trẻ vị thành niên?Một nghiên cứu của Hà Lan chỉ ra rằng các bạn gái sẽ quan hệ tình dục muộn hơn nếu thân thiết với mẹ.Cuộc điều tra của Hà Lan đã khảo sát 2.931 đứa trẻ trong tuổi vị thành niên. Các chuyên gia đã dùng các câu hỏi để tìm hiểu về thông tin tình dục và quan hệ giữa chúng và cha mẹ.Các chuyên gia đã thống kê những con số trong hai lần. Lần thứ nhất là khi những đứa trẻ 12 tuổi và lần thứ hai là khi chúng 16 tuổi. Kết quả cho thấy trong số những cô gái thân thiết với mẹ, có 44% các bé gái trong độ tuổi 12-16 tuổi không quan hệ tình dục.Tác giả của nghiên cứu, Raquel Nogueira Avelar e Silva, chuyên viên nghiên cứu sức khỏe cộng đồng của Trung tâm y khoa Erasmus ở Rotterdam, nói rằng người mẹ đóng vai trò bảo vệ trong thời kỳ giác ngộ về quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên.Tuy nhiên nghiên cứu này không phát hiện ra mức độ ảnh hưởng của người mẹ đối với các bé trai.Ngoài ra, nghiên cứu cũng không phát hiện tác dụng bảo vệ của người cha đối với con trai hoặc con gái trong mặt này.Nghiên cứu này tập trung hơn vào mối quan hệ giữa phụ huynh và con cái.Họ thông qua việc khảo sát bằng các câu hỏi để tìm hiểu một cách tỉ mỉ cách chung sống giữa con cái và cha mẹ, trong đó có những câu hỏi về mức độ yêu thích việc ở cùng cha, mẹ, từ đó phát hiện vai trò quan trọng hơn của người mẹ trong giai đoạn tuổi dậy thì của con so với người cha.Trong cuộc khảo sát lần này, có 233 trẻ, tương đương 8%, bắt đầu quan hệ tình dục trong khoảng thời gian 12-15 tuổi, trong đó trẻ em gái là 77, trẻ em trai là 156.So với những đứa trẻ không quan hệ tình dục, những đứa trẻ này nói rằng cha mẹ không giám sát chúng quá nhiều và mối quan hệ giữa cha mẹ và chúng "tồi tệ" hơn.Chuyên gia nghiên cứu đã thống kê các con số ảnh hưởng đến hành vi quan hệ tình dục và phát hiện mối quan hệ giữa các cô gái và những người mẹ có ý nghĩa thống kê (Trong thống kê, một kết quả được gọi là có ý nghĩa thống kê nếu nó không có khả năng xảy ra là do ngẫu nhiên). Điều này có thể là do người mẹ sẽ dễ dàng hơn trong việc nói chuyện với con gái về những kiến thức và nguy cơ khi quan hệ tình dục sớm.Đương nhiên, các nhà nghiên cứu cũng nói rằng một gia đình đầm ấm, quan hệ phụ huynh-con cái tốt đẹp, có thể công khai nói chuyện về chủ đề tình dục... không thể tránh việc những đứa trẻ quan hệ tình dục sớm nhưng những đứa trẻ được sống trong bầu không khí như vậy sẽ tập trung nhiều hơn trong việc "hưởng thụ" nền giáo dục của gia đình, sẽ đặt mục tiêu hướng đến nhiều vấn đề khác mà không phải tình dục.Kết quả nghiên cứu này như một sự nhắc nhở những người mẹ nên giữ sự giao tiếp thẳng thắn và cởi mở với trẻ./.