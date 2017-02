Lực lượng vũ trang được triển khai tại thành phố Vitória, thủ phủ bang Espírito Santo. (Nguồn: Reuters)



Ngày 9/2, nhà chức trách bang Espírito Santo, miền Đông Nam Brazil, cho biết hơn 100 người đã thiệt mạng trong 1 tuần qua tại nơi này do làn sóng bạo loạn bùng phát từ một cuộc đình công của cảnh sát.Bạo loạn chủ yếu diễn ra tại thành phố Vitória, thủ phủ bang Espírito Santo, nơi có khoảng 2 triệu người sinh sống, đã làm hệ thống giao thông công cộng ngừng hoạt động, các trường học và các cửa hàng buộc phải đóng cửa.Hơn 1.200 cảnh sát và binh sỹ liên bang đã được triển khai nhưng cho tới nay tình hình vẫn chưa được kiểm soát.Các cơ quan chức năng cho biết chính phủ cần điều thêm hàng trăm cảnh sát thuộc Lực lượng đặc nhiệm liên bang mới có thể bình ổn tình hình bởi hằng ngày, thành phố Vitória có tới 1.800 cảnh sát tuần hành để đảm bảo an ninh.Kênh truyền hình Globo đưa tin trong những ngày qua có tới 200 xe hơi bị mất cắp mỗi ngày tại thành phố này.Cảnh sát Espírito Santo tiến hành đình công nhằm đòi tăng lương tối thiểu hiện đang ở mức khoảng 850 USD, sau 4 năm không mức lương không có thay đổi.Sau 2 năm liền rơi vào suy thoái kinh tế, nhiều bang của Brazil hiện đang gặp khủng hoảng trầm trọng trong việc đảm bảo ngân sách cho các hoạt động y tế, giáo dục và an ninh.Brazil cũng là một trong những quốc gia bạo lực nhất thế giới, với tình trạng các băng nhóm tội phạm thanh toán lẫn nhau thường xuyên xảy ra trên khắp các đường phố và trong các nhà tù./.