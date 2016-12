Lực lượng cảnh sát chống khủng bố của Tunisia. (Nguồn: AP)

Các lực lượng an ninh Tunisia được đặt trong tình trạng báo động nguy cơ khủng bố cao do hàng loạt các tay súng thánh chiến nước này đứng trong hàng ngũ các nhóm khủng bố hoạt động ở nước ngoài quay trở về nước.Trong một thông cáo báo chí, Nghiệp đoàn quốc gia các lực lượng an ninh Tunisia khẳng định việc các phần tử tử khủng bố Tunisia từ các vùng chiến sự quay trở về nước là rất đáng lo ngại và có thể đưa đến tình trạng "Somalia" hóa Tunisia.Những phần tử này tham chiến tại Iraq, Syria và Libya, đã được huấn luyện quân sự và sử dụng mọi loại vũ khí chiến tranh hiện đại.Các lực lượng an ninh cũng hối thúc chính phủ hãy áp dụng các biện pháp đặc biệt trong đó có việc tước bỏ quốc tịch, đồng thời đưa ra cảnh báo các phần tử thánh chiến này có thể sẽ gia nhập các mạng lưới khủng bố ẩn mình trong nước, điều đó sẽ giúp mở rộng phạm vi hoạt động khủng bố.Theo Bộ trưởng Nội vụ Tunisia Hedi Majdoub, có khoảng 800 phần tử khủng bố người Tunisia tham chiến tại các vùng chiến sự đã quay trở về trong nước. Nhà chức trách đã nắm được mọi thông tin về những kẻ này.Kể từ năm 2011, Tunisia phải đối mặt với làn sóng tấn công khủng bố gia tăng, phần lớn do tổ chức al-Qaeda tại Bắc Phi (AQIM) chủ mưu nhằm vào lực lượng an ninh, khiến hàng chục binh sỹ và cảnh sát thiệt mạng.Theo Liên hợp quốc, hiện có hơn 5.500 công dân Tunisia ở độ tuổi từ 18-36 tuổi gia nhập các tổ chức cực đoan hoạt động ở Syria, Iraq và Libya.Từ đầu năm đến nay, chính quyền Tunisia đã tiến hành hơn 1.700 đợt truy quét phần tử khủng bố, triệt phá hàng chục nhóm, xét xử 1.400 đối tượng và bắt giữ nhiều phần tử khác với cáo buộc liên quan đến hoạt động tuyển mộ thanh niên để đưa đến các vùng chiến sự ở Trung Đông và Bắc Phi./.