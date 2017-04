Hiện trường chiếc xe tải cán tử vong chiến sĩ cảnh sát giao thông ngay tại trạm thu phí cầu Đồng Nai. (Ảnh: Sỹ Tuyên/TTXVN)

Chiều 16/4, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an đã làm việc với lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai và đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ mất mát với gia đình thiếu tá Lê Quang Minh, người vừa bị xe tải tông tử vong trong khi đang làm nhiệm vụ.Trung tướng Nguyễn Văn Sơn cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thắp hương trước linh cữu thiếu tá Lê Quang Minh; thăm hỏi, động viên người thân, gia đình thiếu tá sớm vượt qua đau thương mất mát để ổn định cuộc sống.Chiều cùng ngày, tài xế xe tải gây tai nạn khiến thiếu tá Lê Quang Minh tử vong đã ra cơ quan công an địa phương đầu thú.Theo thông tin từ cơ quan công an, tài xế gây ra vụ tai nạn trên là Trần Mạnh Thông (25 tuổi, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, thường trú phường Long Bình Tân, thành phố Biên Hòa, Đồng Nai). Hiện tài xế Trần Mạnh Thông đang bị Công an thành phố Biên Hòa tạm giữ để phục vụ công tác điều tra.Trước đó như TTXVN đã thông tin, lúc 19 giờ 20 phút ngày 15/4, khi tổ tuần tra thuộc Đội kiểm soát giao thông số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt, Công an tỉnh Đồng Nai) đang làm nhiệm vụ trên tuyến Quốc lộ 1A, khu vực ngã tư Vũng Tàu, thành phố Biên Hòa phát hiện xe tải mang biển số 60C-107.62 lưu thông theo hướng từ hầm chui Tam Hiệp đi Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu vi phạm luật giao thông.Tổ tuần tra đã ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Tuy nhiên, tài xế Trần Mạnh Thông không chấp hành mà lái xe bỏ chạy, cán lên người Thiếu tá Lê Quang Minh làm anh tử vong tại chỗ.Sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải đã bỏ lại xe trốn khỏi hiện trường. Đến chiều tối 16/4, tài xế Trần Mạnh Thông đến Công an phường Long Bình Tân đầu thú./.