Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Sai Chhum và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, bà Men Sam Ol, đã lần lượt tiếp Đoàn đại biểu cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam do ông Vũ Mão, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia dẫn đầu, đang thăm Vương quốc Campuchia từ 28/7-3/8 theo lời mời của Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, trong buổi tiếp tại trụ sở Thượng viện Campuchia ngày 29/7, Chủ tịch Thượng viện Samdech Sai Chhum đã cảm ơn Đoàn đã đến thăm Campuchia và khẳng định người dân và đất nước Campuchia luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của cán bộ, chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam trong việc đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, đem lại sự hồi sinh và phát triển trên mọi lĩnh vực của đất nước Campuchia ngày nay.Chủ tịch Samdech Sai Chhum nhấn mạnh quan hệ hữu nghị giữa hai nước đang ngày càng được thắt chặt, đặc biệt là sau chuyến thăm lịch sử của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni nhân dịp hai nước kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.Ông Samdech Sai Chhum đánh giá cao hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia thời gian qua đã góp phần rất lớn trong việc giáo dục, ươm mầm cho thế hệ trẻ hai nước hiểu sâu hơn về quan hệ hữu nghị, đoàn kết truyền thống và thúc đẩy quan hệ này phát triển hơn nữa trong tương lai. Việt Nam hiện cũng đang giúp Campuchia đào tạo hàng nghìn sinh viên, đây sẽ là nguồn nhân lực quan trọng, góp phần rất lớn vào sự phát triển trong tương lai của Campuchia.Sáng 31/7, tại Cung Hữu nghị, Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng, Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam, bà Men Sam Ol, thay mặt Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen, đã nồng nhiệt chào đón Đoàn và bày tỏ sự vui mừng khi gặp lại những người bạn cũ - những cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam.Phó Thủ tướng Men Sam Ol nhắc lại những cống hiến to lớn mà đội ngũ cựu chuyên gia, quân tình nguyện Việt Nam đã mang đến cho đất nước Campuchia và khẳng định nếu không có sự giúp đỡ to lớn ấy, đất nước Campuchia sẽ khó có thể đạt được những thành tựu trong phát triển đất nước như ngày nay.Phó Thủ tướng cũng bày tỏ vui mừng trước sự gắn bó bền chặt và ngày càng phát triển của mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam-Campuchia. Đồng thời, mong muốn Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia sẽ là cầu nối để người dân hai nước, đặc biệt là lớp trẻ của hai nước kế tục và thắt chặt hơn nữa truyền thống đoàn kết, giúp đỡ nhau mà hai dân tộc đã đạt được.Tại các cuộc gặp Chủ tịch Thượng viện Campuchia Sai Chhum và Phó Thủ tướng Men Sam Ol, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Campuchia Vũ Mão đã cảm ơn các lãnh đạo Campuchia đã dành thời tiếp Đoàn.Đồng thời, khái quát về hoạt động và những đóng góp của Hội trong việc góp phần thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống giữa hai nước, hai dân tộc.Ông Vũ Mão cho biết Hội đang phát động phong trào “Ươm mầm hữu nghị” cho sinh viên Campuchia đang học tập tại Việt Nam. Đây được xem là những nguồn nhân lực quan trọng cho việc gìn giữ và phát tiển tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia trong tương lai.Theo ông Vũ Mão, các cựu quân tình nguyện, cựu chuyên gia và gia đình chính sách Việt Nam luôn mong muốn được trở lại Campuchia và qua chuyến thăm lần này họ đã rất vui mừng khi nhìn thấy sự đổi thay, phát triển của đất nước Chùa Tháp hiện nay.Theo lịch trình, trong chuyến thăm này, Đoàn đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tại Tượng đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia ở thủ đô Phnom Penh; thăm Đại sứ quán Việt Nam, gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam đang sinh sống tại Campuchia; gặp mặt tại Bộ Quốc phòng Campuchia; thăm Đại tăng thống Tep Vong, Đại tăng thống Bour Kry; và Hoàng Cung ở Thủ đô Phnom Penh. Sau thời gian ở Phnom Penh, Đoàn đi thăm khu di sản thế giới Angkor Wat ở tỉnh Siem Reap và sẽ về nước vào ngày 3/8./.