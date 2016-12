Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Chính phủ ủng hộ đồng bào Nam Trung Bộ. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Sáng 23/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Vương Đình Huệ, Vũ Đức Đam, Trịnh Đình Dũng đã tham gia quyên góp ủng hộ đồng bào Nam Trung bộ bị thiệt hại do lũ lụt.Đây là lần quyên góp thứ hai ủng hộ đồng bào vùng bị ảnh hưởng lũ lụt do Văn phòng Chính phủ tổ chức sau lần quyên góp ngày 18/10 (với số tiền gần 400 triệu đồng).Kể từ tháng 10 đến nay, các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đã xảy ra năm đợt mưa lũ trên diện rộng, cường độ bất thường, kéo dài, gây thiệt hại nghiêm trọng.Mưa lũ đã làm 111 người chết và mất tích, 121 người bị thương; hơn 316.000 nhà; hơn 42.800ha lúa, 39.000ha hoa màu bị ngập, hư hại. Thiệt hại ước tính trên 8.573 tỷ đồng, nâng tổng thiệt hại do thiên tai gây ra từ đầu năm đến nay là 235 người chết và mất tích, trên 37.650 tỷ đồng. Riêng đợt mưa lũ từ ngày 12-16/12 đã làm 15 người chết, mất tích.Trước khi dự đợt quyên góp lần thứ hai của Văn phòng Chính phủ, ngày 21/12, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trực tiếp thị sát, nắm tình hình và thăm hỏi đời sống của người dân vùng bị ngập lũ tại tỉnh Bình Định, địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất./.