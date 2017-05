Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) và Thủ tướng Đức Angela Merkel tại thành phố Sochi ngày 2/5. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Ngày 2/5, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Sochi, Thủ tướng Đức Angela Merkel nói rằng Đức không lo ngại trước nguy cơ bị can thiệp bằng hình thức tấn công mạng trong cuộc bầu cử Quốc hội Liên bang vào tháng 9 tới.Bà Merkel khẳng định: "Tôi không phải là người hay lo lắng. Tôi sẽ tranh cử dựa trên những nền tảng chắc chắn".Thủ tướng Đức thừa nhận tội phạm trong không gian mạng là một thách thức quốc tế nhưng bà cũng tin rằng, cuộc bầu cử ở Đức sắp tới sẽ không bị ảnh hưởng.Đây là chuyến thăm Nga đầu tiên của bà Merkel kể từ khi Moskva sáp nhập bán đảo Crimea và cuộc xung đột tại Ukraine nổ ra vào năm 2014.Về phần mình, Tổng thống Putin nói rằng các cáo buộc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ hồi năm ngoái chỉ dựa trên những tin đồn và Moskva không muốn các thế lực nước ngoài can thiệp vào nền chính trị Nga.Khi được hỏi về cáo buộc nói rằng Nga can thiệp bầu cử Mỹ và cáo buộc về khả năng Nga sẽ can thiệp vào bầu cử Đức, ông Putin nêu rõ: "Chúng tôi không bao giờ can thiệp vào đời sống chính trị và các tiến trình chính trị của nước khác. Và, chúng tôi cũng muốn không ai can thiệp vào đời sống chính trị của nước Nga.""Rất đáng tiếc, chúng tôi nhận thấy điều ngược lại, trong nhiều năm qua chúng tôi nhận thấy những âm mưu gây ảnh hưởng lên các tiến trình chính trị nội bộ nước Nga. Và những âm mưu này được thực hiện trực tiếp, hoặc được ngụy trang dưới vỏ bọc của cái gọi là những tổ chức phi chính phủ," ông Putin khẳng định./.