Cảnh sát Israel gác tại hiện trường vụ tấn công. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 14/7, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã có cuộc điện đàm sau vụ tấn công ở thành phố Jerusalem khiến hai cảnh sát Israel thiệt mạng.Hãng thông tấn WAFA của Palestine cho biết Tổng thống Abbas bày tỏ sự phản đối mạnh mẽ và lên án vụ tấn công tại đền thờ Hồi giáo al-Aqsa, cũng như phản đối mọi hành động bạo lực từ bất kỳ bên nào, đặc biệt tại những nơi cầu nguyện.Tuyên bố của nhà lãnh đạo Palestine được cho là mạnh mẽ hơn so với những phản ứng trước đây. Thời gian qua, Tổng thống Abbas nhiều lần kêu gọi hành động phản kháng phi bạo lực đối với sự chiếm đóng của Israel mà không lên án cụ thể các cuộc tấn công của người Palestine.Về phần mình, Thủ tướng Israel Netanyahu kêu gọi tất cả các bên kiềm chế. Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Netanyahu nhấn mạnh nước này sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để đảm bảo an ninh tại các khu vực linh thiêng mà không làm thay đổi nguyên trạng.Trước đó cùng ngày, ba đối tượng đã nổ súng nhằm vào cảnh sát Israel tại khu Thành cổ ở Jerusalem, sau đó bỏ chạy sang khu đền thờ Hồi giáo al-Aqsa gần đó và bị lực lượng an ninh Israel tiêu diệt. Hai cảnh sát đã tử vong tại bệnh viện do bị thương nặng.Vụ tấn công này là một trong những vụ việc nghiêm trọng nhất xảy ra tại Jerusalem trong những năm gần đây và có nguy cơ làm gia tăng căng thẳng giữa Israel và Palestine./.