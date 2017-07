Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, trong khuôn khổ chuyến thăm Lào dự Liên hoan hữu nghị nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 4 và nhiều hoạt động quan trọng khác nhân dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị hợp tác Việt Nam-Lào, sáng 19/7, đoàn đại biểu Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào do đồng chí Trần Văn Túy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng, Chủ tịch Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam​-Lào dẫn đầu đã được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp thân mật.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Trần Văn Túy cùng đoàn đến thăm Lào trong bối cảnh người dân hai nước đang tưng bừng tổ chức các sự kiện chào mừng 2 sự kiện trọng đại của hai dân tộc.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết trong đoàn có nhiều các đồng chí đã từng tham gia chiến đấu, cùng đồng cam cộng khổ với nhân dân Lào trong những năm tháng chiến tranh chống kẻ thù xâm lược, cũng có nhiều thành viên thuộc các thế hệ đã sang giúp Lào xây dựng và bảo vệ đất nước sau khi kết thúc chiến tranh và nước CHDCND Lào ra đời.Điều này là một minh chứng cho thấy mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào luôn có tính kế thừa và tiếp nối.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đánh giá cao vai trò cũng như kết quả hoạt động của Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào; cho rằng thông qua các hoạt động giao lưu hữu nghị nhân dân, hai nước sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ hai nước hiểu biết sâu sắc và thấm nhuần về tình đoàn kết đặc biệt, sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào mà các bậc tiền bối đã dày công vun đắp; mong rằng các thành viên trong đoàn nói riêng cũng như Trung ương Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào nói chung sẽ có những đóng góp thiết thực hơn nữa, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa nhân dân hai nước Việt Nam-Lào.Thay mặt đoàn đại biểu Việt Nam, đồng chí Trần Văn Túy đã chân thành cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào đã dành thời gian tiếp đoàn; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc về sự giúp đỡ to lớn, chí tình chí nghĩa mà Đảng, Nhà nước và nhân dân các dân tộc Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam trong suốt những năm gian khó và rất vui mừng, tự hào về những thành tựu to lớn mà Lào đã giành được trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời gian qua.Báo cáo với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào về tình hình hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam-Lào trong thời gian qua, đồng chí Trần Văn Túy khẳng định trong thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt Nam làm hết sức mình để góp phần vun đắp cho mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam, nhất là quan hệ giữa nhân dân hai nước, làm sao để mối quan hệ thủy chung trong sáng này mãi mãi trường tồn với thời gian, vì lợi ích của nhân dân dân hai nước, vì hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.Sáng cùng ngày, đoàn đã đến thăm và ghi sổ lưu niệm tại Bảo tàng Chủ tịch Kaysone Phomvihane; thăm Khu lưu niệm Chủ tịch Suphanuvong.Dự kiến chiều cùng ngày, đoàn sẽ có cuộc gặp gỡ giao lưu với Tổng Hội Người Việt Nam tại Lào.Ngày 20/7, đoàn sẽ lên đường tham gia các hoạt động giao lưu ở tỉnh Vientiane và Xiangkhouang, Bắc Lào.Lễ bế mạc Liên hoan Hữu nghị Nhân dân Lào-Việt Nam lần thứ 4 sẽ được tổ chức vào ngày 22/7 tới tại tỉnh Xiangkhouang./.