Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith tiếp đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith tiếp đoàn Đại biểu cấp cao Việt Nam. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Nhận lời mời của Đảng và Nhà nước Lào, Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước ta do đồng chí Tòng Thị Phóng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội dẫn đầu sang thăm và tham dự các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.Theo phóng viên TTXVN tại Lào, chiều 17/7, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Lào Pany Yathotou đã lần lượt tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước ta.Tại các cuộc gặp, đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam sang thăm Lào và tham dự các hoạt động kỷ niệm; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội Lào đã tiếp và dành cho đoàn những tình cảm thân thiết; trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tới các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Đảng, Nhà nước Lào.Đồng chí Tòng Thị Phóng đã nêu bật ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam​-Lào; chúc mừng những thành tựu to lớn mà đất nước Lào anh em đã giành được trong thời gian qua, nhất là sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của chính phủ và sự giám sát của Quốc hội, nhân dân Lào sẽ tiếp tục giành được những thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ giúp đỡ to lớn, quý báu và có hiệu quả mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.Đồng chí Tòng Thị Phóng cũng đã thông báo với các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào về tình hình Việt Nam; trao đổi các biện pháp và đề nghị hai bên chỉ đạo các bộ, ngành địa phương chủ động, tích cực phối hợp chặt chẽ để triển khai hiệu quả các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Quốc hội, hai Chính phủ, tăng cường và đưa quan hệ chính trị đi vào chiều sâu, tổ chức tốt các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai nước, các hoạt động trong năm Đoàn kết hữu nghị, đi sâu trao đổi lý luận, thực tiễn và chia sẻ kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập quốc tế; phối hợp chặt chẽ về quốc phòng an ninh và đối ngoại, tiếp tục thúc đẩy và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để nâng cao hiệu quả hợp tác về kinh tế, thương mại và đầu tư.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith và Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou nhiệt liệt chào mừng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam do đồng chí Tòng Thị Phóng dẫn đầu sang thăm Lào và tham dự các hoạt động Kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Lào-Việt Nam, thể hiện sinh động của mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Lào​-Việt Nam; đánh giá cao ý nghĩa và tầm quan trọng của việc hai bên tổ chức các sự kiện trên.Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào chúc mừng những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã đạt được trong thời gian qua, nhất là sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; những thành tựu đó là nguồn động viên, cổ vũ to lớn đối với Lào, tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới, to lớn hơn nữa trong công cuộc đổi mới, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; bày tỏ cảm ơn sâu sắc về sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, chí nghĩa, chí tình, kịp thời và có hiệu quả mà Việt Nam đã dành cho Lào từ trước đến nay.Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào đã thông báo với đồng chí Tòng Thị Phóng về tình hình Lào gần đây; đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ giữa các bộ, ban, ngành và địa phương của hai bên trong việc triển khai các thỏa thuận giữa Lãnh đạo cấp cao hai Đảng và các hiệp định hợp tác giữa hai Chính phủ.Các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Lào đã chuyển lời thăm hỏi và chúc sức khỏe tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đồng chí Lãnh đạo cấp cao Việt Nam.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith, Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith, Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou và đồng chí Tòng Thị Phóng bày tỏ vui mừng về sự phát triển tốt đẹp, hiệu quả của quan hệ đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào trên tất cả các lĩnh vực góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân mỗi nước, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.Hai bên khẳng định luôn kề vai sát cánh cùng nhau giữ gìn, vun đắp, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau về mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào.