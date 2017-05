Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng Đại lễ Phật đản 2017 tại tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

Nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2561, Dương lịch 2017, chiều 3/5, Đoàn đại biểu Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn dẫn đầu đã đi thăm, chúc mừng Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ, Chánh Thư ký Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh.Thay mặt Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Trần Thanh Mẫn chúc Hòa thượng Thích Thanh Sam, Phó Pháp chủ và các chư tôn đức giáo phẩm Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, các tăng ni, Phật tử đón một mùa Phật đản vui tươi, phúc lạc trong ngôi nhà chung của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.Ông Trần Thanh Mẫn khẳng định trong năm qua, các hòa thượng, thượng tọa, tăng ni, Phật tử đã có nhiều đóng góp cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.Các hoạt động do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam kêu gọi, Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh đều hưởng ứng tích cực như cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh,” vận động toàn dân đưa trẻ em đến trường, các hoạt động chăm lo cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, tham gia ứng phó với biến đổi khí hậu, phong trào Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam...Ông Trần Thanh Mẫn ghi nhận những đóng góp to lớn của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh, góp phần vào phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn các Hòa thượng, Thượng tọa, Giáo phẩm Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh phát huy truyền thống của Giáo hội Phật giáo Việt Nam, tiếp tục có những đóng góp tích cực trong các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động, theo phương châm đạo pháp-dân tộc-chủ nghĩa xã hội; vận động tăng ni thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, không ngừng xây dựng Giáo hội vững mạnh.Ông Trần Thanh Mẫn tin tưởng với sự quan tâm của Đảng, chính quyền, các ngành, hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Bắc Ninh nói riêng đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ tám./.