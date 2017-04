Thắp hương viếng các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh minh họa: Hồng Thái/TTXVN)

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2017), 131 năm Ngày Quốc tế Lao động, sáng 29/4, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh và các lực lượng vũ trang trên địa bàn thành phố đã đến đặt vòng hoa, thắp hương, viếng Nghĩa trang liệt sỹ Thành phố Hồ Chí Minh (Đồi Không tên) và Nghĩa trang Thành phố (Lạc Cảnh) trên địa bàn quận Thủ Đức.Đoàn do ông Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu.Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, các bậc lão thành cách mạng và đồng bào đã hy sinh vì nền độc lập tự do, thống nhất của Tổ quốc.Sau đó, đoàn đại biểu đã đến thắp hương tại từng ngôi mộ, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc các Anh hùng liệt sỹ đã hy sinh xương máu của mình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.Sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh do ông Tất Thành Cang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Đền Tưởng niệm Liệt sỹ Bến Dược-Củ Chi, Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Củ Chi, Nghĩa trang Chính sách thành phố, Nhà tưởng niệm Bà mẹ Việt Nam Anh hùng-Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Rành.Thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn," tối 29/4, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại các Nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn thành phố, gồm: Nghĩa trang Liệt sỹ Thành phố (quận 9); Nghĩa trang Liệt sỹ An Nhơn Tây, huyện Củ Chi; Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Nhà Bè-quận 7; Nghĩa trang Liệt sỹ huyện Bình Chánh-quận Bình Tân; Nghĩa trang Liệt sỹ quận Thủ Đức; Nghĩa trang Liệt sỹ xã Tân Xuân, huyện Hóc Môn; Nghĩa trang Liệt sỹ Rừng Sác, huyện Cần Giờ./.