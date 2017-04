Khoảng 28.500 công dân Pháp sống ở New York, New Jersey và Connecticut được đăng ký bỏ phiếu tại lãnh sự quán này. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin Lãnh sự quán Pháp tại New York, nơi hàng ngàn người Pháp sống tại Mỹ đã đăng ký bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 23/4, đã được sơ tán ngay sau khi có một mối đe doạ đánh bom.Tổng lãnh sự Anne-Claire Legendre nói rằng một chiếc xe đáng ngờ đã khiến cảnh sát nhanh chóng sơ tán mọi người tại tòa nhà lãnh sự quán.Bà Anne-Claire Legendre nêu rõ: "Sau vụ tấn công tại đại lộ Champs Elysees, sở cảnh sát tại New York đã được chỉ thị phải đặc biệt cảnh giác."Cán bộ phụ trách báo chí của lãnh sự quán Amelie Geoffroy cho biết hàng chục người ở trong tòa nhà vào khoảng 17 giờ (21 giờ giờ GMT) đã đợi trên vỉa hè trong khi các nhà chức trách kiểm tra xe. Tình hình trở lại bình thường sau đó khoảng 50 phút, các hoạt động bỏ phiếu, dự kiến sẽ diễn ra cho đến 19 giờ, cũng đã được tiếp tục.Khoảng 28.500 công dân Pháp sống ở New York, New Jersey và Connecticut được đăng ký bỏ phiếu tại lãnh sự quán trên.Các biện pháp an ninh đã được củng cố tại các phòng phiếu của Pháp trên toàn nước Mỹ sau vụ tấn công tại đại lộ Champs Elysees của Pháp vừa qua./.