Tiêu hủy cá tầm nhập lậu. (Ảnh: Hương Thu/TTXVN)

Ngày 10/2, Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các cơ quan chức năng bắt giữ và tiêu hủy 640kg cá tầm nhập lậu có nguồn gốc xuất xứ từ Trung Quốc.Sự việc xảy ra vào hồi 0 giờ 45 phút ngày 10/2, Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai phối hợp với phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh Lào Cai và trạm thú y thành phố Lào Cai bắt giữ xe ôtô biển kiểm soát 34C-14436 do lái xe Tăng Đức Nghĩa (sinh năm 1994, trú tại Gia Hòa, Gia Lộc, tỉnh Hải Dương) chở 340kg cá tầm đựng trong 8 thùng nhựa.Cùng thời điểm, các cơ quan chức năng trên cũng bắt được lô hàng gồm 300kg cá tầm của ông Nguyễn Song Anh trú tại tổ 42, phường Cốc Lếu, thành phố Lào Cai. Tất cả số hàng trên đều không có hóa đơn chứng từ kèm theo.Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai đã ra quyết định xử lý theo quy định của pháp luật và tổ chức tiêu hủy toàn bộ số hàng hóa trên.Sau Tết là thời điểm các loại thực phẩm như cá, tôm được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng nên công tác phòng chống buôn lậu qua biên giới đã được các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh Lào Cai tăng cường và kiểm soát chặt chẽ, tránh tình trạng hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ có cơ hội tuồn vào nội địa.Theo ông Bùi Hồng Hưng, Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 1 thành phố Lào Cai, một trong những nguyên nhân khiến hoạt động buôn lậu gia tăng do giá cá tầm Trung Quốc quá rẻ so với giá cá tầm tại Việt Nam.Giá cá tầm tại Trung Quốc chỉ ở mức 80.000-90.000 đồng/kg, qua Việt Nam giá đội lên 130.000-150.000 đồng/kg, trong khi đó, cá tầm do các doanh nghiệp Việt Nam nuôi có mức giá khoảng 180.000-230.000 đồng/kg.Do đó, với mức lợi nhuận hưởng được từ chênh lệch giá, cá tầm Trung Quốc nhập lậu đua nhau tràn vào thị trường trong nước bất chấp những cảnh báo về an toàn thực phẩm và bệnh dịch./.