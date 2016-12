Biểu diễn ca múa nhạc dân tộc tại lễ hội. (Ảnh: Huy Thông/TTXVN)

Du khách trong ngày lễ hội. (Ảnh: Huy Thông/TTXVN)

Chào đón Noel 2016 và khởi động cho năm Du lịch Quốc gia 2017-Lào Cai-Tây Bắc, ngày 24/12, tại thị trấn Sa Pa, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tỉnh Lào Cai phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Sa Pa tổ chức khai mạc Lễ hội mùa đông Sa Pa năm 2016 (Sapa Snow Festival), nhằm giới thiệu đến du khách trong và ngoài nước những nét độc đáo, nhân văn của đất và người Sa Pa.Sa Pa từ xưa vốn đã được mệnh danh là “Kinh đô mùa hè” của miền Bắc với khí hậu mát mẻ, trong lành rất đặc trưng của vùng núi cao cận ôn đới. Nhưng không chỉ có vẻ đẹp rực rỡ vào mùa hè, mùa đông, Sa Pa cũng khiến du khách nao lòng bởi màu tuyết trắng tinh khôi.Lễ hội là dịp để tỉnh Lào Cai giới thiệu tiềm năng, lợi thế và quảng bá quảng bá điểm đến cho du lịch quốc gia, và thúc đẩy du lịch nội địa. Mục tiêu hướng tới là phát triển Sa Pa trở thành một trong những vùng trọng điểm du lịch của Việt Nam, với cơ sở hạ tầng du lịch đồng bộ, chất lượng dịch vụ cao, sản phẩm du lịch độc đáo, có sức cạnh tranh trong nước và quốc tế.Lễ hội du lịch mùa đông Sa Pa sẽ diễn ra với nhiều hoạt động khắc họa những nét văn hóa, văn nghệ đặc sắc của vùng đất Sa Pa và tỉnh Lào Cai như biểu diễn ca múa nhạc dân tộc; tổ chức các trò chơi dân gian; tái hiện lễ cưới truyền thống người Dao đỏ; trưng bày tranh, ảnh về tuyết Sa Pa; tổ chức trưng bày trang phục dân tộc truyền thống (giới thiệu quy trình sản xuất thổ cẩm và các sản phẩm thổ cẩm), nông sản địa phương và thưởng thức văn hóa ẩm thực địa phương.Đặc biệt, đến với Sa Pa dịp này du khách còn được trải nghiệm không gian tuyết rơi nhân tạo độc đáo, cùng mô hình cỗ xe Tuần Lộc tại khuôn viên trung tâm thị trấn.Lễ hội mùa đông Sa Pa 2016 được tổ chức sẽ tạo ra một sản phẩm du lịch mới, thường niên, phục vụ tham quan giải trí cho nhân dân và du khách khi đến với Sa Pa, tạo cơ hội cho những người chưa một lần được nhìn thấy tuyết có được trải nghiệm tuyệt vời về mùa đông Sa Pa.Thông qua các hoạt động của lễ hội nhằm quảng bá những tiềm năng, thế mạnh về du lịch, con người và bản sắc văn hóa đồng bào các dân tộc ở Sa Pa nói riêng và tỉnh Lào Cai nói chung tới bạn bè trong nước và quốc tế.Là một tỉnh biên giới phía Bắc, Lào Cai hội tụ đầy đủ các tiềm năng, thế mạnh và các nguồn lực cần thiết cho phát triển du lịch. Địa hình đa dạng với đỉnh Fansipan -“nóc nhà Đông Dương”, những thửa ruộng bậc thang như những dải lụa mềm mại vắt trên sườn núi, Vườn Quốc gia Hoàng Liên với hệ thống động thực vật phong phú; hệ thống sông, suối, ngòi, thác khá đa dạng; đặc biệt là một Sa Pa có khí hậu quanh năm mát mẻ, những bản làng dân tộc sinh sống có những giá trị văn hóa hết sức đặc sắc và khác biệt so với vùng miền khác.Với lợi thế và tiềm năng này Lào Cai đã có sự phát triển du lịch vượt bậc so với nhiều địa phương khác, đóng vai trò là động lực trong phát triển du lịch các tỉnh miền núi phía Bắc.Năm 2016, tổng lượt khách đến tham quan, du lịch ước đạt gần 2,7 triệu lượt khách, vượt 13,1% so với mục tiêu đề án, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó khách quốc tế ước đạt gần 751.000 lượt; khách du lịch nội địa ước đạt trên 2 triệu lượt. Tổng thu du lịch năm 2016 ước đạt 6.405 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2015.Sa Pa luôn là địa bàn trọng điểm thu hút khách du lịch, năm 2016 huyện đón 970.000 lượt, trong đó khách nội địa ước đạt 745.000 lượt. Doanh thu du lịch dịch vụ ước đạt 1.690 tỷ đồng.Chính bởi những tiềm năng trên, ngày 26/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Sa Pa, tỉnh Lào Cai đến năm 2030./.