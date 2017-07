Mưa lũ lớn khiến sạt lở đất, ngập úng tại Lào Cai. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Trước tình hình mưa lũ có nhiều diễn biến phức tạp, tỉnh Lào Cai đang tiếp tục có các biện pháp phòng, chống và khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.Đặc biệt, nhận được thông tin báo cáo chiều 21/7 phát hiện vết nứt có nguy cơ sạt lở gây nguy hiểm cho 6 hộ dân ở thôn Tà Chủ, xã Nận Mả, huyện Văn Bàn, sáng 22/7, đoàn công tác của tỉnh Lào Cai do ông Nguyễn Anh Tuấn, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Phó Trưởng ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đã đi kiểm tra thực tế tại địa phương.Sau khi đi thực, tế đoàn công tác đã có những chỉ đạo cụ thể nhằm nhanh chóng khắc phục, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của người dân.Ngoài ra, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cũng đã tổ chức 3 đoàn công tác đến các huyện Bắc Hà, Bảo Yên kiểm tra công tác ứng phó của các địa phương; kiểm tra công tác xả lũ của Nhà máy Thủy điện Cốc Ly; huy động lực lượng tại chỗ di chuyển người, tài sản của các hộ dân có nguy cơ bị ngập lụt đến nơi an toàn.Sở Giao thông Vận tải tỉnh phối hợp với Cục Quản lý đường bộ I và các cơ quan liên quan phân luồng giao thông từ xa trên Quốc lộ 70; cắm biển cảnh báo nguy hiểm, chỉ đạo các nhà thầu bảo trì đường bộ tổ chức người canh trực tại các điểm giao thông bị chia cắt, không cho người qua lại, đảm bảo an toàn tính mạng cho nhân dân.Tỉnh Lào Cai cũng đã có chỉ đạo các địa phương chủ động các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau mưa lũ.Theo nhận định của các chuyên gia, sau mưa lũ, nguồn thức ăn cho gia súc, gia cầm khan hiếm, khí hậu ẩm ướt đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của đàn gia súc, gia cầm.Mưa lũ đã làm tăng nguy cơ ô nhiễm môi trường tại nhiều khu vực do các loại bùn đất, rác thải, thực vật, xác động vật trôi nổi mang theo mầm bệnh gây ra, nếu không được xử lý kịp thời sẽ làm tăng nguy cơ phát sinh dịch một số dịch bệnh trên đàn vật nuôi như: Tụ huyết trùng, lở mồm long móng, cúm gia cầm, bệnh chướng hơi dạ cỏ, viêm móng, thối móng ở gia súc và một số bệnh đường tiêu hóa trên lợn và gia cầm./.