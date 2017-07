Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Bounnhang Volachith phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Sáng 18/7, tại thủ đô Vientiane đã diễn ra Lễ kỷ niệm trọng thể 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào.Tham dự buổi lễ có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Volachith; Thủ tướng Chính phủ Thongloun Sisoulith; Chủ tịch Quốc hội Pany Yathotou; các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng; các nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở trung ương và nhân dân thủ đô Vientiane.Đoàn đại biểu cấp cao Đảng và Nhà nước Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng làm Trưởng đoàn đã tham dự lễ kỷ niệm trọng thể này.Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào Bounnhang Volachith đã nêu bật ý nghĩa của sự kiện thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào, là nhân tố quan trọng thắt chặt tình hữu nghị vĩ đại, liên minh chiến đấu, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, là nền tảng vững chắc, là động lực tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, đồng thời là nhân tố quan trọng góp phần giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Bounnhang Volachith đã ôn lại truyền thống thủy chung gắn bó lâu đời giữa hai dân tộc láng giềng, đặc biệt từ khi Đảng Cộng sản Đông Dương ra đời; lịch sử liên minh chiến đấu chống giặc ngoại xâm để giành độc lập cho hai dân tộc và nhấn mạnh trong suốt quá trình đấu tranh trường kỳ, với muôn vàn khó khăn, gian khổ, hai dân tộc Lào-Việt Nam đã chung lưng đấu cật, giúp đỡ lẫn nhau, vào sinh ra tử, sẵn sàng hy sinh vì nhau. Đó là cội nguồn của mối quan hệ đặc biệt, mẫu mực, hiếm có trên thế giới, là nhân tố quyết định thành công và thắng lợi của cách mạng mỗi nước. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào tự hào vì đã có con đường huyền thoại mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đất Lào, đã góp phần giúp nhân dân Việt Nam giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp và đoàn kết đặc biệt Lào-Việt Nam sẽ luôn được vun đắp và phát triển đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích cho nhân dân mỗi nước.Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào chúc mừng những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử mà Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và coi những thành tựu đó là nguồn cổ vũ, động viên to lớn và là những bài học kinh nghiệm quý báu cho Lào trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; bày tỏ cảm ơn sâu sắc Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, kịp thời và có hiệu quả từ trước đến nay.Về phần mình, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh việc hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1962 là sự kiện lịch sử trọng đại, là dấu mốc rất quan trọng trong quan hệ giữa hai nước, khẳng định sự gắn bó vận mệnh của hai dân tộc trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và việc ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào là cơ sở chính trị pháp lý quan trọng để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ giữa hai nước, phục vụ đắc lực cho việc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đánh giá cao và nêu bật những thành quả mà hai Đảng, hai nước đã đạt được trong 55 năm qua; bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã luôn dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ mạnh mẽ, sự giúp đỡ to lớn, chí tình, chí nghĩa và hiệu quả trong công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây cũng như trong công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam ngày nay.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng khẳng định trong trái tim mỗi người Việt Nam ngày nay cũng như các thế hệ mai sau mãi mãi ghi nhớ lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long.”Thấm nhuần tư tưởng và tình cảm của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane và Chủ tịch Suphanouvong, với nỗ lực chung của hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, chúng ta tự hào, tin tưởng và quyết tâm cùng nhau mãi mãi giữ gìn mối quan hệ mẫu mực, vô cùng trong sáng, rất mực thủy chung, một tài sản chung vô giá của hai Đảng, hai dân tộc cho muôn đời sau, như giữ gìn và bảo vệ con ngươi của mắt mình, để quan hệ Việt-Lào “mãi mãi vững bền hơn núi, hơn sông” như lời khẳng định của Chủ tịch Kaysone Phomvihan.Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng chúc mừng những những thành tựu to lớn, toàn diện, có ý nghĩa lịch sử mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã giành được sau 30 năm đổi mới và những kết quả quan trọng sau hơn một năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào; tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, sự điều hành của Chính phủ, sự giám sát của Quốc hội, trên cơ sở phát huy những thành tựu và kinh nghiệm quý báu sau 30 năm đổi mới, nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ VIII; xây dựng thành công nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và phồn vinh theo mục tiêu xã hội chủ nghĩa, uy tín và vị thế của nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.Lễ kỷ niệm diễn ra trọng thể trong không khí thắm tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào./.