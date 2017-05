Ông Phạm Tuấn Phan (phải), Giám đốc điều hành Ủy hội sông Mekong, đọc diễn văn khai mạc. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 5/5, Diễn đàn tham vấn các bên liên quan cấp khu vực về dự án thủy điện Pak Beng lần thứ hai đã khai mạc tại thủ đô Vientiane, Lào.Tham dự Diễn đàn có Giám đốc điều hành Ủy hội sông Mekong (MRC) Phạm Tuấn Phan; đại diện Chính phủ 4 nước MRC Việt Nam, Lào, Campuchia và Thái Lan; các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ (NGOs), các tổ chức xã hội dân sự, các viện nghiên cứu trong và ngoài khu vực; các đối tác phát triển và đông đảo giới báo chí truyền thông quốc tế.Diễn đàn lần thứ 2 nhằm chia sẻ, giải đáp các vấn đề, các ý kiến đã tiếp nhận từ Diễn đàn lần thứ nhất được tổ chức tại thành phố Luang Prabang hồi cuối tháng 2; công bố các kết quả sơ bộ đánh giá kỹ thuật của dự án thủy điện Pak Beng do Ban thư ký Ủy hội sông Mekong MRCS thực hiện; chia sẻ thông tin về các chương trình hoạt động sau quá trình tham vấn dự án Pak Beng; và các thông tin khác có liên quan.Tại diễn đàn, các chuyên gia, các nhà nghiên cứu đến từ MRCS sẽ trình bày các tham luận liên quan đến dự án thủy điện Pak Beng như: báo cáo tổng quan về tiến độ Quy trình Thủ tục Thông báo, Tham vấn trước và Thỏa thuận (PNPCA) đối với dự án thủy điện Pak Beng; tổng quan và bối cảnh của việc chuẩn bị dự thảo Báo cáo Đánh giá Kỹ thuật (TTR) của dự án Pak Beng; tổng quan về nghiên cứu, đánh giá kỹ thuật đối với dự án thủy điện Pak Beng trên các khía cạnh là thủy văn và thủy lực, vận chuyển trầm tích và hình thái sông Mekong, môi trường, thủy sản và an toàn đập; các vấn đề liên quan đến kinh tế-xã hội; các khuyến nghị về các kết luận sơ bộ liên quan đến bốn nhóm vấn đề chính của dự án thủy điện Pak Beng là thủy văn/trầm tích, môi trường và thủy sản, an toàn đập và sự vận chuyển, kinh tế xã hội.Trước đó, để chuẩn bị cho Diễn đàn tham vấn lần hai, ngay sau kết thúc Diễn đàn lần thứ nhất đã diễn ra một loạt cuộc họp khác liên quan đến dự án thủy điện Pak Beng như: Cuộc họp tham vấn, chia sẻ thông tin quốc gia tại các nước MRC; cuộc họp lần thứ 2 của Nhóm Công tác Ủy ban liên hợp (JCWG) về PNPCA đối với dự án thủy điện Pak Beng... Các bên tham gia đã thảo luận về dự thảo TTR cho Dự án thủy điện Pak Beng do các chuyên gia của MRCS thực hiện để đưa ra tại cuộc họp lần này.Nằm tại huyện Pak Beng, tỉnh Oudomsay (Bắc Lào), thủy điện Pak Beng có công suất lắp đặt là 912 MW, sản xuất điện trung bình/năm là 4,775 GWh. Đây là thủy điện thứ 3 nằm trên dòng chính sông Mekong sau thủy điện Sayabouly và Don Sahong. Tháng 11/2016, Chính phủ Lào đã chính thức nộp hồ sơ thủy điện Pak Beng lên MRCS để tiến hành thủ tục tham vấn trước và đến 20/12/2016, quy trình tham vấn kéo dài 6 tháng này đã chính thức bắt đầu./.