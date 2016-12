Ngày 10/12/1984, hai tuần trước Giáng sinh, khi không khí lễ hội cuối năm bắt đầu len lỏi tới từng con ngõ nhỏ, đường phố London (Anh) trắng xóa tuyết rơi, các đài phát thanh ở Anh đột nhiên phát đi một bài mới tinh - Last Christmas - sáng tác mới nhất của Wham - một nhóm nhạc mới nổi.Và mùa Đông năm ấy, dường như mọi ca khúc Noel kinh điển khác đã bị át đi bởi những giai điệu ngọt ngào của "Last Christmas."Hơn 30 năm sau, "Last Christmas" vẫn là bản nhạc Giáng sinh được nghe nhiều nhất thế giới.Tuy không được đánh giá là bài hát Giáng sinh hay nhất mọi thời đại, nhưng có một thực tế không thể chối bỏ là trong 30 năm qua, "Last Christmas" vẫn được cất lên đều đặn mỗi dịp Noel.Thậm chí chẳng cần không khí lễ hội, người ta vẫn nghe đi nghe lại ca khúc này.Nhà phê bình âm nhạc Rupert Mellor của tờ Guardian cho biết: “Trong 30 năm qua ​'Last Christmas​' gần như quyết định sự tồn vong của các trung tâm mua sắm, sức vóc của nó đủ để đem lại cả mùa Giáng sinh. Có người thích hoặc không nhưng chưa ai từ chối những giai điệu của nó. 30 năm đủ làm giảm đi sự cuốn hút của nhiều ca khúc nhưng ​'Last Christmas​' thì giống như kẹo dẻo, khiến người ta thèm muốn.”Vậy điều gì làm nên sức hấp dẫn ở một bài hát nghe có ca từ dường như đơn giản ấy?"Last Christmas" thực ra chẳng mang dáng dấp gì của niềm vui Giáng sinh. Nội dung bài hát là câu chuyện về một chàng trai yêu say đắm một cô gái nhưng cô ấy lại bỏ anh ra đi. Họ chia tay trong mùa Giáng sinh và trong tuyệt vọng, chàng trai ấy đã hát "Last Christmas."Bài hát được ra đời trong một buổi tối khi George Michael và Andrew Ridgley (thành viên còn lại của Wham) về nhà bố mẹ của George để nghỉ ngơi.Lúc ấy Andrew đang nằm trên sofa để xem bóng đá, còn George ở trên gác xép, ngắm tuyết rơi.Rồi ký ức về một mối tình xưa cũ ùa về, giai điệu và ca từ cứ thế được tuôn ra. Sau một đêm thức trắng, George Michael đã viết xong "Last Christmas" với phần hòa âm mang hơi hướng dance pop thời 1980.Ngày 10/12, "Last Christmas" được hãng Epic phát hành dưới dạng single. Music video (MV) được trình làng 5 ngày sau đó.Giám đốc chi nhánh Sony Music ở Anh Garry Farrow cho biết: “Tôi đã rất ấn tượng với bài hát này. Tôi nghe nó hàng ngày trên xe khi đi làm. Rồi có một ngày, nhân viên gọi điện bảo tôi rằng các đài phát thanh sẽ ngừng phát vì đã hết mùa Giáng sinh nhưng tôi bảo không được. Hãy nói các đài ấy là phát nối từ mặt B (có bài Everything She Wants) sang mặt A (Last Christmas) giống như một liên khúc vậy. Làm sao để ​'Last Christmas​' đừng dừng lại.”Thời gian trôi đi, nhưng "Last Christmas" sẽ chẳng bao giờ là mùa Giáng sinh cuối cùng, ngay cả khi linh hồn của bài hát - nam ca sĩ George Michael - đã qua đời, đúng vào ngày Noel 25/12./.