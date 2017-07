(Nguồn: Google Maps)

Ít nhất 27 người đã thiệt mạng và 54 người mất tích trong vụ lật thuyền nghiêm trọng ở Cộng hòa Dân chủ Congo vào rạng sáng 14/7.Ông Jacques Mbila, một quan chức tỉnh Kasai, miền Trung Cộng hòa Dân chủ Congo, cho biết tai nạn thảm khốc xảy ra ở khu vực Idiofa, miền Tây Nam Cộng hòa Dân chủ Congo, khi chiếc thuyền đang lưu thông trên sông Kasai.Theo ông Mbila, hầu hết nạn nhân là sinh viên nghỉ Hè về quê và nguyên nhân ban đầu được xác định là do chiếc thuyền quá tải vì chở nhiều người và người lái “say rượu," nên đã dẫn đến lật thuyền và gây ra hậu quả nghiêm trọng.Hiện, các cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương tìm kiếm những người có thể còn sống và thi thể các nạn nhân, đồng thời khẩn trương tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, phương tiện giao thông đường thủy là một trong những phương tiện giao thông phổ biến và được sử dụng nhiều nhất ở Cộng hòa Dân chủ Congo, do nước này có nhiều sông, suối và hệ thống đường thủy phát triển, trong đó sông Kasai là con sông lớn thứ hai, với chiều dài hơn 2.360km tại quốc gia Trung Phi rộng lớn này.Tuy nhiên, tai nạn giao thông đường thủy cũng là một trong những tại nạn nghiêm trọng nhất và thường xuyên xảy ra do các con sông lớn, nhiều thác nghềnh, dòng chảy mạnh…Đặc biệt, các phương tiện giao thông lại cũ nát, quá hạn sử dụng, chở quá tải, thiếu các biện pháp an toàn cần thiết và đội ngũ lái tàu, thuyền phần lớn là không có bằng cấp, thiếu chứng chỉ hành nghề, nhất là thiếu kinh nghiệm “sông nước”./.