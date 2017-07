Lực lượng cứu hộ tỉnh Lâm Đồng đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích. (Ảnh: Chu Quốc Hùng/TTXVN)

Vào khoảng 10 giờ ngày 13/7, 1 chiếc thuyền nhỏ chở 7 người gồm 1 chủ thuyền và 6 người dân địa phương đã bị lật khi đang qua sông Krông Nô, đoạn giáp ranh giữa xã Đưng K’Nớ, huyện Lạc Dương và xã Đạ Long, hhuyện Đam Rông, Lâm Đồng.Theo chị Ka Yan (22 tuổi, trú tại xã Đưng K’Nớ), vào thời điểm xảy ra vụ việc, lũ tràn về khiến nước sông đột ngột dâng cao và chảy mạnh, tràn vào thuyền khiến thuyền lật úp, làm tất cả những người đi trên thuyền rơi xuống sông.Chị Ka Yan và một người khác khi đi về đã không đi chung thuyền và may mắn thoát nạn.Chỉ có lái thuyền là ông Nguyễn Tấn Lực (60 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, Lâm Đồng) và anh Liêng Hót K’Rong (31 tuổi, trú tại xã Đưng K’Nớ) bơi được vào bờ. 5 người còn lại bị nước cuốn trôi.Chị Cil Pam Ka Rim (30 tuổi, trú tại xã Đưng K’Nớ) được chồng là anh Liêng Hót K’Rong kéo được vào bờ ngay sau đó, nhưng đã tử vong. 4 nạn nhân còn lại gồm Cil Pam Ya Cơ (9 tuổi, con trai anh K’Rong); Cil Pam Ha Nick (15 tuổi, nam); Bon Niêng K’Yên (24 tuổi, nữ) và K’Tôn K’Đơn (33 tuổi, nữ) hiện vẫn đang mất tích.Ngay khi vụ việc xảy ra, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy & Cứu hộ cứu nạn tỉnh Lâm Đồng cùng lực lượng công an địa phương đã huy động hàng chục người và phương tiện đến hiện trường để thực hiện công tác cứu hộ, tìm kiếm các nạn nhân. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, cách xa trung tâm xã Đưng K’Nớ nên công tác cứu hộ gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ sẽ cắm chốt tại hiện trường và tích cực tìm kiếm các nạn nhân còn lại.Đến 18 giờ ngày 13/7, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng vẫn tiếp tục tìm kiếm các nạn nhân trong vụ lật thuyền./.