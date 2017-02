Viên bi được lấy ra trong mắt cho bệnh nhi Y Khương Mlo. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bác sỹ Trần Châu Thái thăm khám cho bệnh nhi Y Khương Mlo sau phẫu thuật. (Ảnh: Phương Vy/TTXVN)

Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa thực hiện phẫu thuật lấy một viên đạn bằng bi ve bắn vào mắt bệnh nhi 3 tuổi do tai nạn súng cồn hơi tự chế.Theo bác sỹ Trần Châu Thái, Trưởng đơn vị Mắt, Bệnh viện Nhi đồng 1, bệnh nhi Y Khương Mlo, 3 tuổi, trú tại huyện Krông Buk, tỉnh Đắk Lắk được Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 2/2 trong tình trạng hốc mắt phải sưng to, da rách nặng.Bác sỹ Thái cho biết: "Kết quả khám lâm sàng và kết quả chụp CT cho thấy có một viên đạn bi nằm trọn trong hốc mắt em bé, phía dưới nhãn cầu. Nếu viên đạn bi đi sâu một chút nữa sẽ có khả năng làm hỏng nhãn cầu cũng như làm đứt dây thần kinh thị giác của bé."Các bác sỹ Đơn vị Mắt đã phối hợp với bác sỹ Khoa Tai-Mũi-Họng của bệnh viện để phẫu thuật lấy viên bi ra ngoài. Viên bi được lấy ra là một viên bi ve bằng thủy tinh (loại trẻ em thường dùng chơi bắn bi) có đường kính 15mm.Trong quá trình phẫu thuật các bác sỹ lo ngại khả năng viên bi sẽ bị lọt vào xoang hàm phải của bé do xoang hàm phải của bé đã bị tổn thương bởi lực sát thương của viên bi khi bị bắn. Tuy nhiên, rất may mắn, ca phẫu thuật đã thành công và sau bốn ngày phẫu thuật, hiện vết thương của bé đã khô. Các bác sỹ cho biết, vết thương sẽ không để lại di chứng gì về sau cho bé.Trước đó, khoảng 17 giờ ngày 1/2, người dượng của bé Y Khương Mlo đã mang súng cồn tự chế ra sân thử.Thấy bé Y Khương Mlo, người dượng đã chĩa súng vào bé ngắm thử với mục đích dọa đùa bé. Không ngờ, khi bóp cò, một viên đạn bi còn sót lại trong súng đã găm thẳng vào hốc mắt bé Y Khương Mlo. Gia đình vội vã đưa bé đến Bệnh viện tỉnh Đắk Lắk để cấp cứu. Thấy tình trạng nguy hiểm, các bác sỹ tại đây đã chuyển ngay bé lên Bệnh viện Nhi đồng 1 Thành phố Hồ Chí Minh để điều trị.Anh Lưng Kển, cha của cháu bé, cho biết khẩu súng gây họa này là do anh tự chế theo hướng dẫn trên Youtube với mục đích dùng để săn thú. Đây là súng hoạt động bằng cồn và đạn là bi thủy tinh, có thể bắn các loại chồn, sóc cách xa 100m.Các bác sỹ cũng cảnh báo việc người dân tự ý sử dụng các loại súng tự chế có khả năng gây sát thương cao là rất nguy hiểm, nhất là đối với trẻ nhỏ./.