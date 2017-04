Ca sỹ Minh Hằng biểu diễn tại lễ hội. (Ảnh: Vũ Toàn/Vietnam+)

Sinh viên Việt Nam tại Hàn Quốc tại gia biểu diễn tại lễ hội. (Ảnh: Hữu Tuyên/Vietnam+)

Ngày 29/4, tại Trung tâm Nghệ thuật Seongnam, thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi của Hàn Quốc, Hội Hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam (KOVIFA) đã tổ chức lễ hội “Chúng ta là một” (We are together) để chào mừng kỷ niệm 25 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hàn Quốc (22/12/1992 - 22/12/2017).Hàng trăm người Việt Nam là sinh viên, lưu học sinh, lao động và thành viên các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn đang sinh sống, học tập và làm việc tại tỉnh Gyeonggi và các vùng lân cận đã tới dự lễ hội, tham gia các trò chơi truyền thống của cả Việt Nam và Hàn Quốc và xem triển lãm ảnh về các sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày của người dân tại đây.Tiếp nối phần trò chơi là phần biểu diễn của các nghệ sỹ Việt Nam và Hàn Quốc cũng như sinh viên Việt Nam đang học tập tại tỉnh Gyeonggi. Các tiết mục ca múa nhạc có nội dung ca ngợi vẻ đẹp quê hương đất nước và con người Việt Nam và Hàn Quốc. Cùng với đó là hoạt cảnh sinh động về cuộc sống của cộng đồng người Việt Nam tại Hàn Quốc, đề cập đến các vấn đề mà họ đang gặp phải và cách giải quyết.Các nghệ sỹ hai nước đã cùng nhau mang đến cho khán giả nhiều tiết mục vừa mang tính cổ truyền vừa hiện đại phù hợp với nhịp sống hiện nay, qua đó giúp cộng đồng người Việt Nam vơi bớt nỗi nhớ quê hương đồng thời hòa nhập tốt hơn với môi trường sống tại Xứ sở kim chi.Nhờ sự tương đồng về văn hóa, lịch sử và truyền thống, những người tham dự lễ hội đã không gặp bất kỳ khó khăn nào trong việc thưởng thức và thấu hiểu nội dung được truyền tải qua các tiết mục biểu diễn, dù là được thể hiện bằng tiếng Hàn hay tiếng Việt. Lễ hội đã thực sự tạo ra một bầu không khí ấm áp, vui vẻ cho những người tham dự, thể hiện rõ tinh thần “chúng ta là một.”Gyeonggi là tỉnh bao bọc xung quanh thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Cùng với thủ đô Seoul, tỉnh Gyeonggi là ngôi nhà thứ hai của khoảng 30.000 trong cộng đồng 150.000 người Việt Nam tại Hàn Quốc./.