Khu vực khán đài đang được hoàn hiện. (Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN)

Chỉ còn 10 ngày nữa, trên dòng sông Hàn sẽ rực rỡ, rộn ràng sắc màu âm thanh và ánh sáng của Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (từ ngày 30/4-24/6).Đến nay, tất cả đã sẵn sàng cho ngày hội, đặc biệt một sân khấu hiện đại, hoành tráng cũng đã hoàn thành.Theo Ban Tổ chức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2017 (DIFF 2017) (Sun Group đơn vị được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng giao tổ chức theo hình thức xã hội hóa), đến ngày 20/4 sân khấu DIFF 2017 đã hoàn thành 100% công việc.Sân khấu được thiết kế theo hình thức mở năm cạnh tương ứng với ngũ hành, trong đó phông nền được tạo bởi 5 khối lớn, sắp xếp theo hình dáng dãy Ngũ Hành Sơn và hoàn toàn cơ động với các giàn nâng, hệ thống quay hiện đại có thể nổi lên hoặc thu gọn lại khi các đội pháo hoa trình diễn.Sân khấu Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng (DIFF) 2017 là một không gian tổng thể với sân khấu cả trên không, trên mặt nước và dọc theo bờ sông Hàn, thoát khỏi phương pháp truyền thống và đây chính là một sân khấu mới tạo sự khác biệt...Cũng theo Sun Group, sân khấu DIFF 2017 có tổng diện tích sàn hơn 1.000m2, được tạo bởi 300 tấn thép hộp, thép chữ I và thép tấm sàn đã qua kiểm nghiệm chất lượng.Hệ thống khán đài DIFF có 21.000 chỗ ngồi, dự kiến tổng lượng khán giả đến xem trực tiếp tại chỗ khoảng 104.000 lượt trong 5 đêm, so với trước đây chỉ 64.000 lượt trong hai đêm. Kết cấu chắc chắn trên sẽ đảm bảo cho sự an toàn của hàng trăm nghệ sỹ xuất hiện và biểu diễn trên mặt sàn sân khấu cũng như 21.000 khách tới đây mỗi đêm. Các khán đài đều có lối đi riêng biệt và lối thoát hiểm cho từng khu.Theo Tổng đạo diễn DIFF 2017 Lê Quý Dương, cùng với sân khấu nổi Ngũ Hành độc đáo, còn có 20 mô hình nổi trên mặt sông và chạy dọc bờ sông, suốt chiều dài hơn 200m của khán đài 21.000 chỗ. Hai mươi mô hình nổi này tượng trưng cho 20 năm Đà Nẵng chính thức trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.Đặc biệt, các mô hình có thể mở ra 5 cánh như hình ngôi sao, để lộ những biểu tượng hình ảnh tương ứng với chủ đề Hỏa-Thổ-Kim-Thủy-Mộc.Chẳng hạn trong đêm Hỏa, 20 mô hình này sẽ trở thành 20 đài đuốc thắp dọc sông; đêm Thổ sẽ mở ra những mô hình tháp Chăm; đêm Kim sẽ mở ra những cây cầu biểu tượng của Đà Nẵng; Thủy sẽ ứng với những đài phun nước, còn Mộc sẽ mở ra những bông sen... Đây chắc chắn sẽ là điều bất ngờ thú vị khiến khán giả vô cùng ngạc nhiên.Dàn âm thanh ánh sáng được sử dụng cho sân khấu Ngũ hành đạt đúng các tiêu chuẩn quốc tế, là loạt tốt nhất hiện nay tại Việt Nam cũng như Đông Nam Á, do công ty Trần Linh đảm trách. Dàn âm thanh này đảm bảo khán giả hai bên bờ sông đều có thể nghe được âm nhạc.Tổng đạo diễn DIFF 2017 Lê Quý Dương cho biết: “Một nét mới nữa là năm nay, chúng tôi đưa vào ứng dụng xử lý âm nhạc qua sóng radio FM để khán giả có thể nghe âm nhạc của các đêm pháo hoa qua sóng radio.”Chương trình có 8 đoàn nghệ thuật biểu diễn, trong đó Australia sẽ đưa một đoàn thổ dân tới Đà Nẵng để cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn vô cùng độc đáo mang đậm phong cách của xứ sở chuột túi; Thụy Sĩ sẽ mang tới các tiết mục thổi kèn sừng.Các quốc gia khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc… cũng đều xác nhận sẽ có những tiết mục đặc trưng cho nghệ thuật truyền thống trình diễn tại DIFF 2017./.