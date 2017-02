Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho tỉnh Bắc Ninh. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tối 12/2, Lễ kỷ niệm 185 năm thành lập và 20 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh cùng chương trình nghệ thuật với chủ đề “Âm vang miền Quan họ” đã diễn ra tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.​Tới dự và chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh tại buổi lễ có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh; Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và tỉnh Bắc Ninh qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng và đông đảo các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.Ngược dòng lịch sử, Bắc Ninh thời Văn Lang​-Âu Lạc là đất bộ Vũ Ninh; sang thời nhà Lê, sau một thời gian thuộc Bắc Đạo, đến năm 1469, dưới triều Lê Thánh Tông đổi thành trấn Kinh Bắc; năm 1823, dưới triều Nguyễn, trấn Kinh Bắc đổi thành trấn Bắc Ninh.Đến năm Minh Mạng thứ 12, ngày 4/11/1831 trấn Bắc Ninh chính thức được đổi thành tỉnh Bắc Ninh.Sau 1/3 thế kỷ hợp nhất hai tỉnh Bắc Ninh​-Bắc Giang thành tỉnh Hà Bắc, trước yêu cầu đổi mới, tại kỳ họp thứ 10, ngày 6/11/1996, Quốc hội khóa IX đã ra Quyết định phê chuẩn việc tái lập hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang. Ngày 1/1/1997, tỉnh Bắc Ninh chính thức hoạt động theo đơn vị hành chính mới.Sau 20 năm tái lập, hình ảnh Bắc Ninh ngày nay phát triển nhanh, mạnh, cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, với nhiều chỉ tiêu kinh tế-xã hội đứng trong tốp dẫn đầu của cả nước; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao; diện mạo đô thị và nông thôn ngày càng được đổi mới; cải cách hành chính được đẩy mạnh; quốc phòng, quân sự địa phương được củng cố; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác xây dựng Đảng chính quyền, đoàn thể đạt nhiều kết quả tích cực.Tại buổi lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trân trọng trao Huân chương Độc lập Hạng Nhất tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bắc Ninh về những thành tích đặc biệt xuất sắc đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.Phát biểu tại buổi Lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Bắc Ninh - Kinh Bắc từ lâu đã nổi tiếng là vùng đất “mỹ tục khả phong,” “địa linh nhân kiệt,” giàu truyền thống lịch sử, văn hiến và cách mạng; nơi khởi dựng cơ đồ của Thuỷ tổ Việt Nam​-Kinh Dương Vương; nơi phát tích Vương triều Lý - triều đại khai mở và xây dựng nền văn minh Đại Việt.Bắc Ninh là quê hương của nhiều danh nhân lịch sử văn hóa quân sự tiêu biểu; nhiều nhà cách mạng tiền bối của Đảng như Ngô Gia Tự, Nguyễn Văn Cừ, Hoàng Quốc Việt...Bắc Ninh được coi là quê hương của lễ hội, của nghệ thuật dân gian và làng nghề truyền thống, của những làn điệu dân ca Quan họ mượt mà đằm thắm đã được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại…Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, với quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Ninh đã nêu cao tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ dám làm; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ, toàn diện trên tất cả các lĩnh vực sau 20 năm tái lập tỉnh.Kinh tế phát triển với tốc độ nhanh và ổn định; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp là đầu tàu tăng trưởng; tỷ trọng công nghiệp​-xây dựng và dịch vụ chiếm 95% là địa phương có nhiều chỉ tiêu kinh tế​-xã hội dẫn đầu cả nước.Bước sang giai đoạn mới, với nhiều cơ hội, thuận lợi và thách thức đan xen, Thủ tướng mong muốn Bắc Ninh phải là tỉnh gương mẫu thực hiện tinh thần chỉ đạo chung của Chính phủ với chủ đề năm 2017 là​ tăng cường kỷ cương, đề cao trách nhiệm, thi đua sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững; cùng cả nước thực hiện thành công các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra, sớm đưa Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương.Chia sẻ về tầm nhìn của Bắc Ninh thời gian tới, Thủ tướng mong muốn Bắc Ninh cần phấn đấu không những là một trong những địa phương có mức thu nhập bình quân đầu người cao nhất cả nước, mà phải trở thành biểu tượng của sự chuyển mình vươn lên mạnh mẽ của Việt Nam trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ cao nói riêng và nền kinh tế sáng tạo nói chung ở ASEAN và châu Á.Thủ tướng hy vọng, trong những thập kỷ đến, Bắc Ninh tiếp tục là một trong những địa phương giàu có nhất cả nước, hướng tới vị thế là một trong những thành phố có sức cạnh tranh sáng tạo hàng đầu ​châu Á, kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong khi vẫn giữ gìn, bảo tồn và phát huy các giá trị thuộc về bản sắc văn hóa độc đáo của một vùng đất được mệnh danh là Kinh Bắc.Bắc Ninh phải trở thành hình mẫu độc đáo về tư duy phát triển thịnh vượng, dựa trên kinh tế tri thức, các mô hình sáng tạo, đột phá và sức mạnh tiềm ẩn của chiều sâu văn hóa.Muốn vậy, Thủ tướng gợi mở Bắc Ninh không chỉ là hình mẫu phát triển có tính tiên phong, đột phá trong lĩnh vực công nghiệp điện tử công nghệ cao, mà cả trong lĩnh vững nông nghiệp chất lượng cao, nông nghiệp hữu cơ, trong phát triển dịch vụ đẳng cấp quốc tế.Trong tương lai Bắc Ninh phải là tấm gương của cả nước trong việc áp dụng công nghệ tiên tiến như các ứng dụng điện toán đám mây, chính quyền số…trong quản trị Nhà nước và quản lý xã hội, để xây dựng Bắc Ninh trở thành một đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp khu vực và thế giới.Cùng với đó, trong quá trình hội nhập và phát triển, Bắc Ninh phải luôn chú trọng gìn giữ các giá trị thuộc về truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa độc đáo, bảo vệ môi trường xã hội, môi trường tự nhiên; gìn giữ sự trong lành và vẻ đẹp thơ mộng của những dòng sông, để từ đó Bắc Ninh mới có thể là nơi đất lành chim đậu, mới có thể trở thành thành phố đáng sống, có sức hấp dẫn giới trẻ trong lĩnh vực công nghiệp điện tử, công nghệ thông tin và các lĩnh vực khác.Thủ tướng lưu ý công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp điện tử chính là nền tảng thuận lợi để Bắc Ninh xây dựng một nền kinh tế sáng tạo có sức lan tỏa sâu rộng dựa trên năng suất lao dộng và tư duy có tính chất đột phá, kể cả trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao mà Bắc Ninh cũng là địa phương có nhiều lợi thế.Thủ tướng cũng đề nghị Bắc Ninh làm tốt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành của chính quyền các cấp; tăng cường kỷ luật, kỷ cương; phát huy tốt vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân; phải luôn tích cực, nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng và các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ thị của Trung ương, của tỉnh; phát triển kinh tế dựa trên nền tảng văn hóa và năng lực phẩm chất vốn có của người Kinh Bắc, tiềm năng lợi thế của địa phương.Thủ tướng tin tưởng với truyền thống văn hiến, cách mạng cùng với những thành tựu đạt được và quyết tâm chính trị của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, Bắc Ninh sẽ tiếp tục tạo ra những bước đột phá mạnh mẽ trong phát triển kinh tế xã hội, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng.Tại buổi lễ, khán giá đã được thưởng thức những tiết mục nghệ thuật đặc sắc, mang đậm nét văn hóa Kinh Bắc trong chương trình “Âm vang miền Quan họ” với các phần: Bắc Ninh vang vọng ngàn năm, Bắc Ninh - miền đất linh kiệt, Rạng rỡ Bắc Ninh và Tỏa sáng tương lai./.