Danh sách 10 phim ăn khách nhất Bắc Mỹ dịp cuối tuần qua:



1. The LEGO Batman Movie* 55,6 triệu USD

2. Fifty Shades Darker* 46,8 triệu USD

3. John Wick: Chapter 2* 30 triệu USD

4. Split** 9,3 triệu USD

5. Hidden Figures 8 triệu USD

6. A Dog's Purpose 7,4 triệu USD

7. Rings* 5,8 triệu USD

8. La La Land* 5 triệu USD

9. Lion 4,1 triệu USD

10. The Space Between Us 1,8 triệu USD



* Đã chiếu tại Việt Nam

** Sắp chiếu tại Việt Nam

Với ba bộ phim mới “The LEGO Batman Movie,” “Fifty Shades Darker” và “John Wick: Chapter 2” cùng ra mắt tuần qua, phòng vé khu vực Bắc Mỹ đã có dịp cuối tuần thành công nhất kể từ đầu năm 2017.Theo trang BoxOfficeMojo, 12 bộ phim ăn khách nhất đã mang tới tổng doanh thu 176,9 triệu USD. Tại Việt Nam, cả “The LEGO Batman Movie,” “Fifty Shades Darker” lẫn “John Wick: Chapter 2” cũng đều chính thức được trình chiếu từ ngày 10/2.Ở ngôi đầu là phim hoạt hình “The LEGO Batman Movie,” một phần mở rộng của “The LEGO Movie” từng rất thành công ba năm trước. Bộ phim này tiếp tục phong cách vui nhộn và có các nhân vật thuộc thế giới đồ chơi xếp hình Lego.“The LEGO Batman Movie” kể câu chuyện về người hùng Batman, khi anh không chỉ phải đương đầu với những tên tội phạm tại thành phố Gotham mà còn phải chăm sóc một cậu bé mà anh nhận nuôi. Tác phẩm này đã nhận được phản hồi tích cực từ cả khán giả lẫn giới phê bình với điểm số 7,9/10 trên trang IMDB và điểm 75 trên trang Metacritic. Tuy nhiên, khởi đầu của “The LEGO Batman Movie” vẫn thua “The LEGO Movie” 20%, khi phần đầu từng mang về 69 triệu USD trong dịp cuối tuần đầu tháng 2/2014.Một phần kế tiếp cũng không thành công như phần đầu là “Fifty Shades Darker,” phần kế tiếp của bộ phim dành cho người lớn “Fifty Shades of Grey.” Bộ phim tiếp tục khai thác câu chuyện về mối quan hệ nhuốm màu nhục dục của chàng triệu phú Christian và cô gái trẻ Anastascia.Nếu như “Fifty Shades of Grey” từng mang về tới 85 triệu USD khi ra mắt vào dịp Valentine 2015 thì “Fifty Shades Darker” lại chỉ đạt doanh thu 46,8 triệu USD. Ở bên ngoài nước Mỹ, phần kế tiếp này đạt doanh thu 100,1 triệu USD sau khi được phát hành tại 57 thị trường.Về mặt chất lượng, “Fifty Shades Darker” cũng không khá khẩm hơn phần đầu là bao với số điểm 9% trên trang Rotten Tomatoes, tương đương thang điểm “cà chua thối.”Trái với hai bộ phim trên, “John Wick 2” lại có khởi đầu ấn tượng hơn hẳn phần đầu tiên. “John Wick” từng mang về 15 triệu USD trong tuần đầu ra rạp vào năm 2014 và phần hai đem về cho hãng Lionsgate gấp đôi con số kể trên.Dù bị xếp hạng R (cấm khán giả dưới 17 tuổi) do nhiều cảnh bạo lực nhưng “John Wick 2” vẫn hút khách và được dự đoán có thể mang về tới 90 triệu USD chỉ tính riêng tại thị trường Mỹ.Trong phần này, cựu sát thủ John Wick (Keanu Reeves) phải tới Rome để thực hiện một nhiệm vụ khó khăn và khiến anh phải đương đầu với nhiều sát thủ hàng đầu thế giới... Điểm số 8,5/10 trên trang IMDB và 75 trên trang Metacritic cho thấy bộ phim là một thành công của đạo diễn Chad Stehelski.Vào tuần sau, các tác phẩm kể trên sẽ phải cạnh tranh với bom tấn “The Great Wall” của đạo diễn Trương Nghệ Mưu. Sau khi được trình chiếu tại nhiều nước và mang về 224 triệu USD, “Đại chiến Trường Thành” sẽ đến với khán giả Mỹ từ ngày 17/2.