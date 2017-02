Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Nước Mỹ đang chứng kiến cuộc chiến pháp lý sự chia rẽ sâu sắc giữa chính quyền Washington và hệ thống tư pháp tại các bang liên quan đến sắc lệnh do Tổng thống Donald Trump vừa ban hành mà trong đó cấm nhập cảnh đối với công dân bảy nước có đông người Hồi giáo.Trước sức ép của dư luận và các thẩm phán nước này, chính quyền mới của ông Trump sẽ buộc phải có những lập luận thỏa đáng nhằm bảo vệ sắc lệnh gây tranh cãi trên.Dự kiến, vào tối 7/2 (theo giờ Việt Nam), Tòa án phúc thẩm liên bang tại thành phố San Francisco, bang California, sẽ tiến hành phiên điều trần đầu tiên để xem xét khả năng khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh của chính quyền Mỹ vốn bị thẩm phán liên bang của thành phố Seattle James Robart ngăn chặn trước đó.Tham dự sự kiện này có các luật sư của Bộ Tư pháp Mỹ, đại diện cho chính quyền Washington và các luật sư đại diện cho hai bang Washington và Minnesota.Đây cũng là cơ hội để chính quyền Tổng thống Trump bảo vệ và khôi phục sắc lệnh cấm nhập cảnh gây tranh cãi này.Cùng ngày, Tổng thống Donald Trump đã có những tuyên bố biện minh cho quyết định mà ông coi là nhằm bảo vệ nước Mỹ trước nguy cơ khủng bố từ các phần tử cực đoan.Trên trang cá nhân Twitter ngày 6/2, ông Trump đã chỉ trích kết quả các cuộc thăm dò dư luận mới đây liên quan đến sắc lệnh cấm, theo đó phần lớn người dân Mỹ bày tỏ ý kiến phản đối quyết định cấm của chính quyền.Trước đó, trong chuyến thăm Bộ Chỉ huy trung tâm tại Tampa, Florida cùng ngày, ông Trump mô tả giới truyền thông Mỹ là không trung thực và cố ý đưa tin nhằm hạ thấp các cảnh báo về mối đe dọa khủng bố - lý do mà chính phủ ban hành sắc lệnh cấm.Ông Donald Trump kêu gọi kiểm soát chặt dòng người nhập cư và cam kết ngăn chặn “những người muốn phá hủy đất nước” vào Mỹ.Đây là lần hiếm hoi trong lịch sử nước Mỹ một sắc lệnh của chính phủ vấp phải sự phản đối gay gắt không chỉ của công chúng mà còn của chính giới.Trước đó, khoảng 100 tập đoàn và doanh nghiệp ở Mỹ, trong đó có Apple, Google, Microsoft, đã cùng đệ đơn lên tòa phúc thẩm liên bang của Mỹ phản đối sắc lệnh cấm nhập cảnh của Tổng thống Trump với lý do quyết định này ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của họ.Trong khi đó, người đứng đầu ngành hành pháp tại 15 bang và thủ đô Washington D.C cũng đã cùng đệ đơn kiến nghị nhằm ủng hộ vụ kiện chống lại lệnh cấm nhập cảnh.Trước đó, người phát ngôn của Nhà Trắng Sean Spicer cho hay Nhà Trắng tỏ ý tin tưởng sẽ giành ưu thế trong một cuộc chiến pháp lý giằng co về sắc lệnh hành chính của tân Tổng thống Mỹ Trump nhằm ngăn chặn dòng người di vào Mỹ từ bảy quốc gia có đa số dân là người Hồi giáo gồm Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria và Yemen./.