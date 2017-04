Leo và Tobey trong một cảnh phim ''The Great Gatsby.''

Leo bế bé Ruby trong khi Tobey xách xe đẩy chuẩn bị đi chơi cùng nhau.

Leonardo DiCaprio và Tobey Maguire có nhiều điểm tương đồng như cả hai đều lớn lên ở Los Angeles, được nuôi dưỡng bởi bà mẹ đơn thân và dành niềm say mê đặc biệt với diễn xuất. May mắn thay, những hào quang lấp lánh của showbiz đã không khiến đôi bạn thuở nhỏ xoay lưng đi.Cùng Đẹp điểm sáu điều thú vị trong tình bạn đáng ngưỡng mộ này.Trong một lần phỏng vấn với Huffington Post, DiCaprio tiết lộ: “Sau khi tôi gặp Tobey ở một buổi thử vai, tôi đã cảm thấy muốn kết bạn với gã này. Tôi nhớ mình đã lái xe đến chỗ Tobey quay phim cùng Whoopi Goldberg bên ngoài một trường trung học. Tôi nhảy ra khỏi xe khi họ đang quay phim giữa chừng và hét lên: 'Tobey! Tobey! Tobey! Cho tôi số điện thoại của cậu.' Cậu ta đáp: 'Được, cậu là ai thế?'”Trong những ngày đầu tiên ở Hollywood của mình, Leo và Tobey đều là thành viên của The Pussy Posse - hội các anh chàng trẻ tuổi, đẹp trai, mê gái và được gái mê. Những người còn lại bao gồm đạo diễn Hamorny Korine, nhà ảo thuật David Blaine, nam tài tử Lukas Haas…Một nhiếp ảnh gia tạp chí kể rằng, anh đã phải đuổi nhóm bạn này khỏi một show diễn thời trang Victoria’s Secret ở New York vì họ là khách không mời và cứ mải mê ngắm các cô gái.Cả Leo và Tobey đều ấp ủ từ bỏ việc diễn xuất trong màn hình tivi chật hẹp để bước lên màn ảnh rộng. Nhưng Leo may mắn hơn anh bạn nối khố khi có bộ phim điện ảnh đầu tiên ở tuổi 17: ''Critters 3'' (1991).Leo cũng vượt mặt Tobey khi giành được vai diễn Tobias Wolff trong bộ phim nhạy cảm nói về vấn đề lạm dụng trẻ em ''This Boy’s Life'' (1993). Trong khi, Tobey chỉ được phân vai phụ, là bạn của Leo trong phim.Những cuộc thử vai căng thẳng hay thành công của đối phương không làm họ trở nên xa cách nhau. Đôi bạn thân lại gặp nhau trong ''Don’s Plum'' (2001) và ''The Great Gatsby'' (2013).Khi Leo muốn thảo luận với Tobey về ''The Great Gatsby,'' anh không cần chạy một đoạn thật xa hay ngồi chờ trong một quán càphê nào đấy. Vì Tobey dọn hẳn về nhà bên cạnh Leo.Lời khuyên của Tobey là một phần quan trọng trong cuộc sống của Leo, Leo chia sẻ: “Mỗi lựa chọn tôi làm, tôi đều nói với Tobey và ngược lại. Chúng tôi có những trò chuyện kéo dài với đủ chủ đề và về bất kỳ dự án nào."Còn nam diễn viên phim ''Người nhện'' nói với People: “Leo và tôi có rất nhiều sự tin tưởng và tôn trọng lẫn nhau. Chúng tôi có một tình bạn thân thiết và chắc chắn tôi có tình cảm với Leo.”Khi được hỏi về hai đứa trẻ nhà Tobey, Leo kể chuyện rất tự nhiên. Điều này chẳng có gì khó hiểu khi Leo thường xuyên góp mặt vào các hoạt động của gia đình Tobey. Từ đi du lịch đến nấu nướng vào Chủ nhật. Leo cũng là cha đỡ đầu của Ruby - con gái đầu lòng của Tobey./.