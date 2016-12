Giao dịch chứng khoán tại sàn Maybank KIM ENG (Thành phố Hồ Chí Minh). (Ảnh: Hoàng Hải/TTXVN)

Nhật báo Les Echos (Tiếng vang) của Pháp số ra ngày 28/12 có bài đánh giá cao sự tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam thời gian qua và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm 2017.Phóng viên TTXVN tại Pháp dẫn nhật báo trên cho biết với chỉ số chứng khoán Sở giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh liên tục tăng trưởng thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam sẽ đạt 5 năm tăng trưởng liên tiếp.Chỉ tính từ đầu năm 2016 đến nay, thị trường chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã tăng 16%.Báo trên nhận định bất chấp "cái bóng lớn" của chứng khoán Trung Quốc, kể từ năm 2012, thị trường đã tăng 97%.Thậm chí việc thị trường liên tục tăng trưởng đã khiến cổ phiếu tại sàn Thành phố Hồ Chí Minh có chút đắt hơn so với khu vực Đông Nam Á. Các chỉ số cơ bản về kinh tế là tốt và tăng trưởng dự báo có thể đạt 6,5% trong năm 2017.Theo báo trên, ngoài những lợi thế về chính sách tiền tệ nới lỏng, chính sách tài chính linh hoạt và khả năng cạnh tranh mạnh về giá, Việt Nam cũng có thể được hưởng lợi từ sự gia tăng đầu tư nước ngoài.Tập đoàn Credit Suisse, chuyên cung cấp các dịch vụ tài chính, cho rằng Việt Nam cũng đã giành được thị phần trước Trung Quốc "trong chuỗi giá trị hàng hóa nhất định như thiết bị điện và điện tử" và các công ty Việt Nam là một trong những thực thể biết cách tạo ra giá trị sáng tạo nhất trên thế giới.Ngoài ra, thị trường chứng khoán trong nước sẽ được hưởng lợi từ các đợt IPO mới (chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng).Chính phủ Việt Nam chuẩn bị đưa ra thị trường nhiều loại cổ phiếu hấp dẫn, được giới chuyên môn và các nhà đầu tư đánh giá cao, như nhóm sản phẩm về sữa, nhóm hàng dệt may (Vinatex) và đặc biệt là ​Vietnam Airlines.Tuy vậy, Les Echos cũng đưa ra một số yếu tố có thể tác động tới tình hình kinh tế và thị trường chứng khoán Việt Nam.Đó là sự tăng trưởng có thể chậm lại do phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường nội địa cùng với nợ công và thâm hụt ngân sách, sự phụ thuộc vào xuất khẩu và triển vọng bấp bênh của Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) bởi Việt Nam được đánh giá là có lợi thế trong TPP./.