Thổ Nhĩ Kỳ không kích tại thị trấn al-Bab của Syria tiêu diệt các phiến quân IS. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, theo một báo cáo mới được Liên hợp quốc công bố hôm 6/2, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang ở thế phòng thủ về mặt quân sự.Ngoài ra, các nguồn thu nhập của IS từ dầu mỏ, tống tiền đang bị suy giảm và tổ chức này đang mất dần khả năng thu hút thành viên mới.Bản báo cáo trên, được gửi cho Hội đồng bảo an Liên hợp quốc vào ngày 2/2 vừa qua, nêu rõ IS đang ở thế phòng thủ về mặt quân sự tại nhiều khu vực, đặc biệt là tại Afghanistan, Iraq, Libya và Syria.Bên cạnh đó, bản báo cáo cũng chỉ ra rằng tài chính của IS đang suy yếu, buộc tổ chức này phải hoạt động theo "ngân sách thời khủng hoảng."Tuy nhiên, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres cảnh báo rằng phiến quân IS vẫn tiếp tục là một mối đe dọa lớn và đang "phần nào thích nghi" với những thất bại trên chiến trường./.