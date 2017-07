Lực lượng bảo vệ biên giới Israel giải tán các tín đồ Hồi giáo Palestine tại lối vào đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem ngày 22/7. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Liên đoàn Arab ngày 23/7 đã cáo buộc Israel đang "đùa với lửa" khi áp đặt các biện pháp an ninh mới tại Thành cổ linh thiêng Jerusalem.Tổng thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Abul Gheit ra tuyên bố nêu rõ "Jerusalem là giới hạn đỏ" và "không quốc gia Arab và Hồi giáo nào chấp nhận sự vi phạm tại thánh địa linh thiêng Jerusalem."Tuyên bố được đưa ra sau khi ông Ahmed Abul Gheit có các cuộc tiếp xúc với các nước Arab để chuẩn bị cho cuộc họp khẩn về xung đột ngày càng leo thang giữa người Palestine và lực lương an ninh Israel tại Palestine và xung quanh đền thờ Hồi giáo Al-Aqsa.Các vụ đụng độ đẫm máu giữa giữa người Palestine và Israel tại Jerusalem đã buộc chính quyền Israel pháp áp dụng một loạt biện pháp an ninh mới, như lắp đặt các camera an ninh và máy dò kim loại tại các lối vào Quần thể Haram al-Sharif, mà người Do Thái gọi là Núi Đền.Phía Palestine cho rằng các biện pháp này của Israel thực chất là nhằm mở rộng kiểm soát trong khu Thành cổ Jerusalem.Trước đó vào sáng 21/7, 3 người Palestine đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc đụng độ giữa người Palesitne và binh sỹ Israel ở Jerusalem và khu Bờ Tây, trong khi 3 người định cư Do Thái cũng bị đâm chết tại Bờ Tây vào chiều cùng ngày.Lực lượng an ninh Israel đã thiết lập một loạt trạm kiểm soát để hạn chế tiếp cận khu Thành cổ của Jerusalem, đồng thời cấm nam giới Hồi giáo dưới 50 tuổi vào Jerusalem trước buổi cầu nguyện ngày thứ Sáu.Tổng thư ký Liên đoàn Arab, Abul Gheit cáo buộc Chính phủ Israel đang có hành động phiêu lưu, đồng thời cho rằng hành động này có thể gây ra cuộc "khủng hoảng trong thế giới Hồi giáo và các nước Arab."Núi Đền là một ngọn đồi tại Thành cổ Jerusalem và là một trong những địa điểm tôn giáo quan trọng nhất thế giới, được cả người Do Thái, người Cơ Đốc giáo và người Hồi giáo tôn kính.Trên Núi Đền có một sân rộng hình thang dài gần 500 mét và rộng khoảng 300 mét, chiếm 1 phần 6 diện tích của Thành cổ Jerusalem.Trên sân rộng này có 2 đền thờ lớn của Hồi giáo được xây dựng, gồm Đền thờ Mái Vòm đá lần đầu tiên được xây hồi năm 640 và 47 năm sau đó được thay thế bằng Đền thờ như hiện nay; và Đền thờ Al-Aqsa được xây dựng hồi thế kỷ thứ 8 và đã trải qua nhiều lần tái thiết.Theo thoả ước nguyên trạng, do Hoàng Ðế Thổ Nhĩ Kỳ Osamn Ðệ Tam đưa ra vào năm 1853, khu vực Núi Đền thuộc quyền tài phán của Jordan.Kể từ khi Israel bắt đầu chiếm đóng vùng phía Đông Jerusalem và khu Thành cổ Jerusalem vào năm 1967, người Do Thái đã được phép đến thăm vùng này - nhưng không được cầu nguyện.Khu vực này được điều hành bởi các cơ quan chức năng Hồi giáo dưới sự giám hộ của Jordan.Trong thời gian gần đây, nhiều nhóm Do Thái tụ tập ngày càng nhiều tại khu vực này khiến người Hồi giáo lo sợ người Do Thái đang âm thầm muốn chiếm khu vực này./.