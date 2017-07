Binh sỹ MONUSCO tuần tra tại phía đông thủ phủ Goma, Bắc Kivu. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc ở Cộng hòa Dân chủ Congo (MONUSCO) ngày 19/7 cho biết sẽ đóng cửa 5 căn cứ tại tỉnh Bắc Kivu ở miền Đông nước này.Trong một thông cáo, người đứng đầu MONUSCO, ông Maman Sidikou tuyên bố, trong khuôn khổ kế hoạch thay đổi cách thức hoạt động của cơ quan này, MONUSCO sẽ đóng cửa 5 căn cứ cố định tại các vùng lãnh thổ Walikale, Masisi, Lubero ở Bắc Kivu kể từ ngày 31/7 tới.Cách thức hoạt động mới hướng đến việc ưu tiên khả năng cơ động cũng như tính linh hoạt của hoạt động quân sự. Đó sẽ là hoạt động tuần tra, giám sát hàng không, triển khai quân nhanh trong trường hợp có các vấn đề an ninh.Ngoài ra, ông Sidikou cho biết thêm cách thức hoạt động mới này cũng được áp dụng tại tỉnh Kansai, đồng thời hối thúc các cộng đồng cung cấp nhanh chóng mọi thông tin liên quan đến an ninh cho MONUSCO.Có mặt tại Cộng hòa dân chủ Congo từ năm 1999, MONUSCO là phái bộ lớn nhất với hơn 19.000 binh sỹ, cảnh sát và quan sát viên quân sự tại miền Đông nước này và tại Kinshasa. Biện pháp này nằm trong khuôn khổ thực hiện quyết định của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc hồi tháng Ba vừa qua nhằm giảm dần quy mô của MONUSCO.Kể từ năm 2013, MONUSCO có nhiệm vụ trấn áp các nhóm vũ trang hoạt động tại miền Đông nước này và được phép sử dụng vũ lực.Khu vực miền Đông Cộng hòa dân chủ Congo, đặc biệt là các tỉnh Bắc và Nam Kivu đã bị tàn phá bởi các cuộc xung đột vũ trang từ hơn 20 năm qua.Theo các số liệu của Liên hợp quốc, tình trạng bất ổn gia tăng gần đây ở Cộng hòa dân chủ Congo đã làm hơn 400 người thiệt mạng và buộc hơn 1,2 triệu người rời bỏ nhà đi lánh nạn. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê sơ bộ của người dân địa phương, số người thiệt mạng trong các vụ xung đột vũ trang tại quốc gia Trung Phi này có thể lên đến 3.000 người./.