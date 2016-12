Khu định cư cho người Do Thái ở Jerusalem ngày 16/1/2011. (Ảnh: AP/TTXVN)

Ngày 22/12, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã hoãn bỏ phiếu về dự thảo nghị quyết kêu gọi chấm dứt việc xây dựng các khu định cư của người Israel ở khu Bờ Tây.Ai Cập - quốc gia đã đề trình dự thảo trên lên Hội đồng Bảo an trước đó một ngày- cũng chính là nước đã đề nghị trì hoãn công tác bỏ phiếu.Bản dự thảo yêu cầu Israel ngừng "ngay lập tức và toàn bộ" tất cả các hoạt động định cư tại vùng lãnh thổ mà người Palestine đang sinh sống, bao gồm Đông Jerusalem.Văn bản trên khẳng định các khu định cư của Israel "không có giá trị pháp lý" và "đe dọa đến giải pháp hai nhà nước."Đại sứ Israel tại L​iên hợp quốc Danny Danon cho biết Israel đang triển khai "các nỗ lực ngoại giao trên tất cả các mặt trận" để ngăn chặn dự thảo này được thông qua tại Hội đồng Bảo an.Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã kêu gọi sự ủng hộ từ phía Mỹ, đồng minh lâu năm của nước này.Theo ông, Israel coi trọng sự ủng hộ mà Washington dành cho nước này tại ​Liên hợp quốc trong nhiều năm, coi đây là một trụ cột trong quan hệ song phương và bày tỏ hy vọng Washington sẽ tiếp tục theo đuổi chính sách này.Tuy nhiên, hiện chưa rõ chính quyền của Tổng thống Barack Obama có bỏ phiếu chống lại dự luật trên hay không.Hãng tin Reuters (Anh) cùng ngày dẫn lời 2 quan chức phương Tây giấu tên tiết lộ người đứng đầu Nhà Trắng có ý định bỏ phiếu trắng tại Liên hợp quốc.Chính quyền Obama từng nhiều lần lên án các kế hoạch xây dựng khu định cư của Israel trên đất của người Palestine.Trong khi đó, Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump, người vẫn chủ trương ủng hộ quan hệ đồng minh với Israel, tuyên bố Washington nên bỏ phiếu chống dự thảo này.Tuyên bố chính thức của tỷ phú bất động sản tái khẳng định hòa bình giữa Israel và Palestine sẽ chỉ có thể đạt được thông qua thương lượng trực tiếp giữa các bên, chứ không phải thông qua những điều kiện do Liên hợp quốc áp đặt.Hiện chưa có khung thời gian mới cho cuộc bỏ phiếu, vốn dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 22/12 theo giờ GMT (khoảng 3 giờ sáng 23/12 theo giờ Việt Nam).Israel kiểm soát khu Bờ Tây trong cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.Ước tính hiện có khoảng 400.000 người định cư Israel sống tại Bờ Tây cùng với khoảng 2,6 triệu người Palestine. Cộng đồng quốc tế chưa bao giờ công nhận các khu định cư Do Thái cũng như chính sách của Israel đưa người đến định cư ở Bờ Tây.Các quan chức Liên hợp quốc, Mỹ và Liên minh châu Âu đã cảnh báo rằng việc Israel tiếp tục xây nhà định cư ngăn cản khả năng đạt giải pháp hai nhà nước đối với cuộc xung đột Israel-Palestine./.