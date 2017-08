Binh sỹ Yemen. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo chí khu vực ngày 7/8 đưa tin các đại diện của Tổng thống được quốc tế công nhận ở Yemen Mansour Hadi và phiến quân Houthi sẽ gặp nhau tại Oman để tiến hành vòng đàm phán hòa bình mới nhằm chấm dứt cuộc xung đột đẫm máu kéo dài hơn 2 năm qua ở quốc gia này.Trước đó, ngày 5/8, Đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Yemen, ông Ismail Ould Cheikh Ahmed cho biết ông đã đi thăm Oman để thúc đẩy một cuộc gặp mới giữa các bên đối địch ở Yemen.Theo ông Ahmad, Oman có thể sẽ đăng cai các cuộc đàm phán giữa các phe phái đối địch ở Yemen, song ông không cho biết chi tiết về thời gian diễn ra các cuộc gặp này.Ông Ahmad nói thêm trong chuyến công du tới Trung Đông lần này, ông mong muốn tìm kiếm một thỏa thuận liên quan đến thành phố cảng Hodeidah, coi đây là bước đi đầu tiên hướng tới một tiến trình chính trị toàn diện.Trong đề xuất mới đây nhất, ông Ahmad kêu gọi lực lượng Houthi rút khỏi cảng Hodeidah và trao quyền kiểm soát cảng này cho một bên thứ ba.Đổi lại, liên quân Arab do Saudi Arabia đứng đầu và lực lượng của chính phủ Yemen không tấn công quân sự vào thành phố cảng bên bờ Biển Đỏ này.Tuy nhiên, phía Houthi đã kịch liệt phản đối các đề xuất của ông Ahmad đồng thời yêu cầu Liên hợp quốc thay ông với cáo buộc rằng Đặc phái viên Liên hợp quốc thiên vị chính quyền của ông Hadi.Trong khi đó, Chính phủ Yemen cho rằng cộng đồng quốc tế trước hết cần gây sức ép lớn hơn để buộc lực lượng Houthi và Tổng thống bị lật đổ Ali Abdullah Saleh chấp nhận các đề xuất do Liên hợp quốc làm trung gian nếu Houthi và các lực lượng trung thành với ông Saleh muốn chấm dứt chiến tranh.Cùng ngày 7/8, một quan chức Liên hợp quốc cho biết, liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu chống lực lượng Houthi tại Yemen sẽ cho phép vận chuyển nhiên liệu dùng cho các máy bay của Liên hợp quốc đang thực hiện nhiệm vụ viện trợ nhân đạo cho thủ đô Sanaa đang bị phiến quân chiếm đóng.Giám đốc quốc gia Chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Yemen Auke Lootsma cho biết tuần trước Liên hợp quốc thực hiện hai chuyến bay nhân đạo từ Amman (Jordan) tới Sanaa, tuy nhiên không có đủ nhiên liệu cung cấp cho máy bay quay về.Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu đã từ chối cho phép vận chuyển nhiên liệu từ thành phố cảng Aden hiện do chính phủ Yemen kiểm soát tới Sanaa để phục vụ các chuyến bay này.Người phát ngôn của Liên hợp quốc Stephane Dujarric cho biết trong tuần này nhiên liệu sẽ được chuyển từ Aden tới Sanaa, Liên hợp quốc đang tìm kiếm thỏa một thuận chắc chắn cho việc vận chuyển nhiên liệu cung cấp cho các chuyến bay của Liên hợp quốc nhằm đảm bảo cung cấp viện trợ nhân đạo thường xuyên cho Yemen.Liên minh do Saudi Arabia dẫn đầu liên tiếp bị cáo buộc cản trở viện trợ tới Yemen trong khi tình hình tại nước này đang ngày càng xấu đi kể từ khi chiến dịch quân sự bắt đầu vào tháng 3/2015.Liên hợp quốc cũng lên án các cuộc xung đột đã làm hơn 200 trẻ em Yemen thiệt mạng từ đầu năm 2017 đến nay và thông báo bùng phát bệnh viêm màng não cũng như dịch tả tại Yemen, đồng thời đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra nạn đói trong cuộc khủng hoảng nhân đạo tồi tệ nhất thế giới này đang đe dọa tính mạng của 7 triệu người dân Yemen./.