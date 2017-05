Hộ chiếu Ukraine. (Nguồn: Shutterstock)

Theo AFP, Liên minh châu Âu (EU) ngày 11/5 đã thông qua việc miễn thị thực đi lại cho công dân Ukraine, qua đó thực hiện một cam kết chính nhằm gắn kết quan hệ với Kiev trong bối cảnh Ukraine vẫn chịu ảnh hưởng từng cuộc xung đột với lực lượng ly khai do Nga hậu thuẫn.Thông báo của Hội đồng châu Âu cho biết việc tự do hóa thị thực là "tiến triển quan trọng sẽ giúp tăng cường quan hệ giữa người dân của Ukraine và EU."Theo cơ chế miễn thị thực này, công dân Ukraine có hộ chiếu sinh trắc học có thể đi lại trong khu vực EU mà không cần thị thực trong vòng 90 ngày trong bất kỳ khoảng thời gian 180 ngày nào. Tuy nhiên, việc đi lại tự do này giới hạn ở mục đích du lịch, thăm thân hoặc kinh doanh mà không áp dụng với mục đích công việc./.