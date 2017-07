Các phương tiện vi phạm đang bị tạm giữ. (Ảnh: Trung Nguyên/TTXVN)

Ngày 15/7, tại khu vực Bến Cá thuộc Chợ Hạ Long 1, thành phố Hạ Long (Quảng Ninh), tổ kiểm tra liên ngành trên vịnh Hạ Long đã phát hiện và tạm giữ ba tàu chở khách đi tham quan vịnh Hạ Long trái phép.Cả ba phương tiện trên đều không có biển kiểm soát, có tàu vỏ gỗ đang trong tình trạng xuống cấp, không đảm bảo an toàn để vận chuyển kháchHai tàu cao tốc do Phan Tiến Dũng (sinh năm 1983, thường trú tại tổ 6, khu 7, phường Bãi Cháy, thành phố Hạ Long) và Phạm Văn Nam (sinh năm 1997, trú tại thôn Hạ, xã Đồng Rui, huyện Tiên Yên) điều khiển, đang đón tổng cộng 27 khách.Cùng đi với hai tàu cao tốc trên còn có một tàu vỏ gỗ do Hoàng Cao Thắn (thường trú tại phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) điều khiển, đang chở tám khách du lịch, trong đó có một trẻ em.Tại thời điểm kiểm tra, chủ tàu và người lái tàu không xuất trình được giấy đăng ký, đăng kiểm của các phương tiện. Lực lượng chức năng đã di chuyển toàn bộ hành khách lên bờ đảm bảo an toàn và tiến hành tạm giữ các phương tiện để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.Trước đó, vào ngày 5/7, lực lượng chức năng của thành phố Hạ Long cũng đã phát hiện và kịp thời ngăn chặn một tàu vỏ gỗ chở 30 khách, gồm 19 người lớn, 11 trẻ em đi tham quan vịnh Hạ Long trái phép tại khu vực đường bao biển, Cột 5, thành phố Hạ Long./.