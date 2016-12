Khen thưởng tập thể Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lai Châu. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Ngày 26/12, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân thuộc Phòng Cảnh sát giao thông có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, bắt giữ nhiều đối tượng mua bán, vận chuyển trái phép 10 bánh heroin và hàng trăm viên ma túy tổng hợp trong các ngày 24​-25/12.Trước đó, vào hồi 00 giờ 10 phút ngày 25/12, tổ công tác Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Lai Châu thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát tại Km 33, Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Cầu Phả, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ.Tiến hành kiểm tra xe khách biển kiểm soát 27B​-000.95 chạy hướng Điện Biên-Lào Cai, tổ công tác phát hiện hai đối tượng là Lê Đình Đạo (sinh năm 1982, thường trú tại thôn Tây Sơn, xã Mường So, huyện Phong Thổ) và Lường Thị Ngoan (sinh năm 1985, thường trú tại bản Chá B, xã Pú Hồng, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) có biểu hiện nghi vấn.Qua kiểm tra hành lý hai đối tượng trên, tổ công tác phát hiện 4 túi nilông màu trắng trong suốt có chứa 193 viên thuốc màu hồng và xanh (ma túy tổng hợp). Tổ công tác đã tiến hành niêm phong, lập biên bản, bàn giao đối tượng cho đơn vị điều tra theo thẩm quyền.Ngày 24/12, tại Km32 Quốc lộ 12 thuộc địa phận bản Cầu Phả, xã Pa Tần, huyện Sìn Hồ (tỉnh Lai Châu), tổ công tác của Phòng Cảnh sát giao thông đã phát hiện xe môtô biển kiểm soát 24V1-125.38 do Chu Thị Tưởng (sinh năm 1977) điều khiển, ngồi sau là Dương Văn Liên (sinh năm 1968) đều trú tại Văn Bàn (Lào Cai) có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe kiểm tra.Nhưng hai đối tượng trên đã không chấp hành hiệu lệnh và bỏ chạy. Tới Km 28+400 Quốc lộ 12, hướng Điện Biên​-Lai Châu, hai đối tượng này đã bị khống chế. Kiểm tra tại chỗ, lực lượng chức năng phát hiện trong ba lô của hai đối tượng có một gói to màu đen, bên trong chứa 10 bánh hình vuông, chất bột màu trắng ép khô, nghi là heroin.Qua đấu tranh khai thác, hai đối tượng trên khai báo, còn có hai đối tượng nữa là Lý A Mua (sinh năm 1993, trú tại Keo Lôm, huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên) và Dương Thị Tân (sinh năm 1985, trú tại Minh Lương, Văn Bàn, Lào Cai) đang trên xe khách biển kiểm soát 27B-002.65 từ Điện Biên về Lào Cai.Đây là hai đối tượng trực tiếp bán 10 bánh heroin cho Tưởng và Liên.Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát giao thông triển khai vây bắt Mua và Tân tại Km 74+100, Quốc lộ 4D thuộc địa phận xã Sơn Bình, huyện Tam Đường.Hiện tất cả các đối tượng trên đã được bàn giao cho lực lượng công an có thẩm quyền để tiếp tục điều tra, mở rộng.Với những chiến công liên tiếp đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu tặng thưởng 10 triệu đồng, Công an tỉnh Lai Châu thưởng nóng 10 triệu đồng cho tập thể và các chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông trực tiếp tham gia phá án./.