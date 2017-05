Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 3/5, Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất-Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đơn vị này phối hợp cùng các lực lượng chức năng khác theo dõi, phát hiện lô hàng thiết bị y tế - máy chụp CT cắt lớp đã qua sử dụng nhưng khai báo là hàng mới 100% - có xuất xứ Nhật Bản.Thiết bị y tế đã qua sử dụng là mặt hàng thuộc danh mục hàng cấm nhập khẩu vào Việt Nam.Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lô hàng trên gồm 10 kiện, trọng lượng 5,7 tấn, trị giá khoảng trên 3,2 tỷ đồng.Công ty cổ phần giao nhận vận tải Con Ong, có địa chỉ tại 39B Trường Sơn, phường 4, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, khi làm thủ tục quá cảnh đã khai báo lô hàng nhập khẩu mới 100% nhằm trốn tránh việc xin giấy phép của Bộ Công Thương. Công ty do ông Đinh Hữu Thạnh, sinh năm 1975, làm giám đốc.Lô hàng này đang được làm thủ tục quá cảnh sang Campuchia qua cửa khẩu Xa Mát thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, phát hiện, bắt giữ.Trước đó, vào cuối tháng 4/2017, Chi cục Hải quan Cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cũng đã ra quyết định khởi tố về việc Công ty trách nhiệm hữu hạn Khoa học và Kỹ thuật Olympic địa chỉ tại số 1/54 Lữ Gia, phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, do ông Nguyễn Kiến Hưng, sinh năm 1987, làm giám đốc, đã tổ chức nhập khẩu lô hàng thiết bị y tế là 50 máy đo điện tim, khai báo sai tên hàng nhằm trốn tránh việc xin giấy phép nhập khẩu của Bộ Y tế. Trị giá lô hàng hơn 500 triệu đồng.Đại diện Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết trong thời gian vừa qua, một số đối tượng đã lợi dụng tuyến đường hàng hóa quá cảnh đi Campuchia để buôn lậu. Đây là thủ đoạn buôn lậu mới được các cơ quan chức năng phát hiện.Hiện Cơ quan Hải quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ tuyến đường này, qua đó liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn lậu. Có những vụ đối tượng phá niêm phong, đánh tráo hàng ngay trên đường vận chuyển, thẩm lậu vào nội địa để tiêu thụ hoặc hàng vận chuyển qua đến Campuchia rồi tìm cách quay ngược trở lại bằng các tuyến đường bộ giữa Campuchia và Tây Ninh, An Giang hoặc Bình Phước... để nhập lậu vào Việt Nam tiêu thụ./.