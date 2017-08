(Ảnh minh họa: TTXVN)

“Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ triển khai ba bộ sách theo chương trình giáo dục mới. Một bộ do các tác giả miền Bắc biên soạn, một bộ do các tác giả miền Nam soạn và một bộ theo phương pháp giáo dục của mô hình trường tiểu học mới VNEN.”Đây là thông tin vừa được ông Vũ Bá Khánh, Tổng Giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam chia sẻ tại buổi gặp gỡ báo chí chiều qua, 1/8.Ông Khánh cho biết, Thực hiện nghị quyết 29/TW về “Đổi với căn bản, toàn diện giáo dục” và NQ 88/NQQH về chủ trương “Một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa” Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tiếp tục rút kinh nghiệm những ưu điểm cũng như những mặt hạn chế của bộ sách thuộc dự án VNEN.Nhà xuất bản sẽ tổ chức bộ sách giáo khoa mới và thiết bị dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đạt chất lượng tốt hơn ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở.Ông Khánh cũng khẳng định bộ sách sẽ đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Theo đó, trong chương trình giáo dục mới, mô hình VNEN không còn chỉ là lồng ghép như hiện nay mà được áp dụng tổng thể hơn. Sau khi Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố chương trình tổng thể và ban hành chương trình môn học mới, các tác giả viết sách theo chương trình đó.Cũng theo ông Khánh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đã bắt tay vào việc chuẩn bị làm bộ sách mới này từ hơn một năm nay. Tổng số người tham gia là 156 người, bao gồm các nhà khoa học, giáo sư, phó giáo sư, thạc sỹ và giáo viên đã đứng lớp giảng dạy theo mô hình VNEN. Thậm chí, sách cũng đã được đơn vị này dạy thử nghiệm ở một số nơi.“Tất nhiên là hiện chúng tôi mới soạn theo chương trình giả định. Tới đây, khi bộ ban hành chương trình môn học, chúng tôi sẽ điều chỉnh phù hợp,” ông Khánh nói.Hiện mô hình trường tiểu học mới VNEN vẫn đang vấp phải rất nhiều khó khăn trong triển khai do có nhiều ý kiến trái chiều.Nhiều địa phương như Hà Tĩnh, Hà Giang, Hưng Yên thậm chí còn dừng triển khai mô hình này trong năm học tới. Ở nhiều địa phương, việc áp dụng cũng gặp sự phản đối khá mạnh của giáo viên và cả phụ huynh, đặc biệt là bậc trung học cơ sở.Vậy việc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam có mạo hiểm khi theo đuổi bộ sách VNEN trong chương trình mới? Trả lời câu hỏi này của phóng viên, ông Khánh tỏ ra rất tự tin.Theo ông Khánh, dù có ý kiến phản đối nhưng đây là mô hình tốt và trên thực tế, số lượng trường đăng ký triển khai theo mô hình VNEN vẫn tăng lên.Cụ thể, năm học 2016-2017, tổng số trường theo mô hình này là 4.441 trường tiểu học và 1.180 trường trung học cơ sở. Năm học 2017-2018, số trường tiểu học tham gia là 4.800 trường, số trường trung học cơ sở là 1.800 trường.“Bộ sách mới đương nhiên cũng sẽ phải qua sự kiểm duyệt của Hội đồng Giáo dục quốc gia và phải cạnh tranh với các bộ sách khác, phải được trường và các giáo viên lựa chọn,” ông Khánh nói.Về vấn đề giá sách VNEN khá cao so với sách thường, ông Khánh cho rằng hiện nay giá sách đang được Cục quản lý giá quy định ở mức rẻ. Trong thời gian tới, khi có sự cạnh tranh về sách thì Cục quản lý giá cũng sẽ phải điều chỉnh về vấn đề này.Để nhận được cái gật đầu chấp nhận và có được sự lựa chọn của các trường, giáo viên, phụ huynh, học sinh, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng đưa ra nhiều nhóm giải pháp như tăng cường công tác truyền thông, đồng hành cùng các cơ sở giáo dục... Đơn vị này cho biết trong năm học tới sẽ sẵn sàng bỏ kinh phí tổ chức tập huấn miễn phí cho các giáo viên theo mô hình VNEN, tổ chức tọa đàm giải đáp các thắc mắc…"Trong năm học tới, có 58 tỉnh vẫn áp dụng mô hình này. Đây là mô hình tốt và Ngân hàng thế giới đã có đánh giá toàn diện, nghiên cứu trong ba năm với 100.000 người. Sắp tới họ sẽ công bố kết quả và tôi tin khi đó, mọi người sẽ hiểu hơn về VNEN," ông Khánh cho biết./.