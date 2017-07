Ảnh minh họa. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Cháy rừng đang tiếp tục lan rộng tại miền Nam nước Pháp và đã thiêu rụi hàng nghìn hécta rừng. Hơn 500 lính cứu hỏa cùng 5 máy bay trực thăng và sự hỗ trợ của người dân địa phương đã nỗ lực suốt ngày 26/7 song vẫn chưa kiểm soát được đám cháy mới bùng phát.Theo truyền thông địa phương, tại nhiều khu vực thuộc Cote d'Azur, người dân địa phương đã phải sử dụng các vật dụng như thuổng, cào và thậm chí cả cành cây để ngăn lửa lan rộng trong lúc chờ lực lượng cứu hỏa đến dập lửa.Tuy nhiên, do đám cháy lớn và lực lượng cứu hỏa phải phân tán nên việc kiểm soát đám cháy gặp nhiều khó khăn.Theo giới chức địa phương, ít nhất 10.000 người đã phải sơ tán trong đêm do đám cháy này.Cách khu vực này khoảng 100km về phía Tây Bắc, một đám cháy khác cũng bùng phát ở một rừng thông tại Peynier ngày 26/7. Giới chức địa phương lo ngại đám cháy này có nguy cơ thiêu rụi khoảng 1.000 hécta rừng. Tối 26/7, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe đã có chuyến thị sát tới khu vực này.Tính đến nay, các đám cháy đã thiêu rụi khoảng 7.000 hécta rừng trên khắp miền Nam nước Pháp và đảo Corsica. Giới chức cho biết một trong các đám cháy trên, bùng phát tối 25/7 tại một sân kho của một nhà lưu động, có thể là hành động có chủ ý.Trong khi đó, một số đám cháy khác được cho là hậu quả của việc không dập tắt thuốc lá hút dở. Khu vực này đang trải qua mùa Hè khô và nóng bất thường nên dễ xảy ra cháy rừng.Hơn 6.000 lính cứu hỏa, binh sỹ và lực lượng an ninh dân sự cùng với 19 máy bay trực thăng được huy động đến để dập tắt các đám cháy.Trong chuyến thị sát tới Corsica, Bộ trưởng Nội vụ Pháp Gerard Collomb thông báo Pháp sẽ bổ sung 6 máy bay dập lửa. Trong khi đó, đáp lại đề nghị hỗ trợ của Chính phủ Pháp, Italy đã gửi thêm 2 máy bay tới hỗ trợ chữa cháy.Theo giới chức địa phương, kể từ khi cháy rừng bùng phát ngày 24/7, ít nhất 12 lính cứu hỏa đã bị thương và 15 cảnh sát bị ngạt khói./.