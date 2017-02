Juergen Klopp nổi điên sau trận thua Hull City. (Nguồn: Getty)

2017 là năm ác mộng của Liverpool. Đội bóng thành phố Cảng từ vị trí đội bóng hấp dẫn nhất Premier League đang trên đà tuột mất mọi danh hiệu. Tất cả lỗi lầm giờ đang bị đổ hết lên đầu huấn luyện viên trưởng Juergen Klopp.Không mất quá một cái nháy mắt, giới mộ điệu đã có thể khẳng định nguyên nhân khiến Liverpool sa sút là do cách chơi gegenpressing đặc trưng của huấn luyện viên Juergen Klopp. Triết lý bóng đá dựa trên những tranh chấp cùng di chuyển liên tục này sẽ bào mòn thể lực của các cầu thủ. Giai đoạn đầu mùa, Liverpool có thể chơi rất ấn tượng, nhưng khi mùa giải bước vào nửa sau, các cầu thủ tự động mất phương hướng vì nền tảng thể lực suy giảm.Nếu nhìn vào kết quả của Liverpool trong năm 2017, điều này hoàn toàn chính xác. 10 trận đã trôi qua và đội bóng của Klopp chỉ thắng được đúng 1 trận trước đối thủ hạng dưới Plymouth tại đấu trường cúp FA, còn lại hòa 4, thua 5. Từ vị trí thứ hai tại Premier League, tràn trề cơ hội cạnh tranh với Chelsea ở ngôi vô địch, Liverpool rơi tuột xuống vị trí thứ 5. Từ vị thế có thể cạnh tranh chức vô địch Capital One Cup khi chỉ phải gặp Southampton ở bán kết, Liverpool giờ đã bị loại. Cúp FA cũng là một kịch bản tương tự, đối thủ đánh bại Liverpool vẫn là một đội hạng dưới, Wolverhampton.Điểm chung của những đối thủ quật ngã được Liverpool (Southampton, Wolves, Sunderland, Hull) là việc các đội bóng này… không cần quan tâm Liverpool chơi với cách chơi nào. Ở vị thế chiếu dưới, những gì các đội bóng này làm là chơi bóng bổng, bố trí đá áp sát ở tuyến đầu, phòng ngự đổ bê tông. Và Liverpool tự động thua vì những sai lầm ở hàng phòng ngự.Những thống kê còn chỉ ra rằng Liverpool là đội bóng có hàng phòng ngự phá bóng… ít nhất tại giải đấu. Klopp ưu tiên triển khai bóng từ phần sân nhà, điều này đi kèm với chất lượng phòng ngự ở mức thấp của các cầu thủ phòng ngự áo đỏ khiến Liverpool trở thành đội bóng dễ dàng bị đánh bại nếu là chiếu trên. Nếu so sánh với một câu lạc bộ có cùng mục tiêu là Manchester City, tất cả sẽ thấy sự khác biệt. Man City sở hữu Kolarov, John Stones là hai cầu thủ có khả năng chuyền bóng tốt, điều này khiến hàng phòng ngự Man City sở hữu sức đề kháng đáng kể trước những đội bóng nhỏ luôn lao lên giành bóng, ép cầu thủ phòng ngự phải chuyền bóng trong tư thế quay lưng lên tuyến trên. Trong khi Liverpool chỉ có Joel Matip, Ragnar Klavan và Dejan Lovren.Trên hết, triết lý gegenpressing của Klopp buộc cầu thủ luôn phải tự đặt mình trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu với tất cả sức lực có thể. Đây là thứ tinh thần sẽ giúp Liverpool chơi tốt trong những trận cầu đinh song ở các cuộc đấu đơn giản, điều này lại dần giết chết thể lực cũng như khát vọng của cả đội. Ngoại hạng Anh không có một tháng nghỉ Đông như Bundesliga để “sạc” lại thể lực cũng như tinh thần. Việc Liverpool sa lầy sau khi qua giai đoạn năm mới là điều đã được nhìn thấy trong mùa giải trước, và không có dấu hiệu gì là sẽ chấm dứt sớm trong mùa giải này.“Các anh không tưởng tượng tôi đã tự vấn chính mình bao nhiêu lần đâu, ngay cả khi đội thắng 5-0 hay 6-0”, Klopp nói. “Đó không phải là vấn đề. Tôi không hoàn hảo. Tôi chịu 100% trách nhiệm cho thất bại này, nhiều hơn cả chiến thắng. Ngày mai sẽ là những giải pháp. Sẽ có những giải pháp, 100%. Bóng đá là vậy, và chúng ta phải thay đổi nó. Cho dù điều này là rất khó khăn, nhưng đó không phải là điều tệ nhất. Nhiều câu lạc bộ đã có những vấn đề và họ đã giải quyết được. Chúng ta phải làm đúng, và tôi tin rằng chúng ta có thể làm được điều ấy."Klopp là mẫu huấn luyện viên như thế, tràn đầy khát khao và tâm huyết. Nhờ đó ông rất dễ nhận được sự cảm thông của người hâm mộ. Nhưng Klopp cần biết, để giành được danh hiệu, xứng đáng với niềm tin của những người hâm mộ ông và người hâm mộ Liverpool, ngoài trái tim nóng, ông cũng cần một cái đầu lạnh./.