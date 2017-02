Ảnh minh họa. (Nguồn: (ABC News)

Theo AFP, Viện phân tích chính sách xung đột (IPAC) có trụ sở tại Jakarta (Indonesia) mới đây cảnh báo phụ nữ nước này đang đóng một vai trò tích cực hơn trong chủ nghĩa cực đoan bạo lực, với việc một số người đang tìm cách trở thành những kẻ đánh bom liều chết của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Trong một báo cáo được IPAC công bố hôm 31/1, cơ quan này cho rằng vấn đề ngày càng nghiêm trọng trên đã trở nên nổi bật sau vụ bắt giữ hồi tháng 12/2016, 2 phụ nữ có liên quan đến IS bị cáo buộc lên kế hoạch tấn công liều chết tại Indonesia.Báo cáo nhấn mạnh, mặc dù nhiều người Indonesia đã gia nhập IS ở Trung Đông, song việc những người phụ nữ Indonesia ngày càng muốn đi theo chủ nghĩa cực đoan, hơn là chỉ đơn thuần ủng hộ người chồng cực đoan của mình, đã đặt ra những mối đe dọa mới.Bên cạnh đó, báo cáo cho rằng nguyên nhân của tình trạng này không chỉ liên quan đến lời kêu gọi của IS, mà đến sự phức tạp ngày càng tăng của mạng xã hội vốn cho phép ngày càng nhiều phụ nữ xem các nội dung tuyên truyền thánh chiến và tham gia các diễn dàn cực đoan.IPAC kêu gọi Chính phủ Indonesia cố gắng tìm hiểu thêm về mạng lưới cực đoan nữ giới, trong đó có việc phỏng vấn nhiều phụ nữ bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ sau khi được cho là đã tìm cách vào Syria để gia nhập IS./.