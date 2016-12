Đội bay Airbus A320 mới của Jetstar Pacific. (Ảnh: Jetstar cung cấp)

Thông tin từ hãng hàng không Jetstar Pacific, vừa qua trong quá trình mở thêm chuyến bay mới phục vụ hành khách đi lại giai đoạn Tết, đã xảy ra lỗi đối với hệ thống bán vé GDS dành riêng cho chuyến bay liên danh.Cụ thể, sau khi được cấp phép về việc tăng chuyến bay theo kế hoạch, Jetstar Pacific đã tiến hành mở chỗ bán vé chuyến bay mới để kịp thời phục vụ hành khách. Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện lỗi giá vé trên hệ thống bán GDS đối với chuyến bay liên danh cùng Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines), dẫn đến trên hệ thống này xuất hiện giá vé rẻ hơn nhiều so với các hệ thống khác.Ngày 20/12, sau khi phát hiện sự việc, các bộ phận liên quan đã tiến hành khóa chỗ của chuyến bay trên hệ thống GDS, hệ thống đồng thời cũng đã hủy các chỗ đã đặt.Liên quan đến sự việc này, đại diện Jetstar Pacific khẳng định vẫn bảo đảm quyền lợi cho những hành khách đã hoàn thành việc mua vé.“Sau khi khắc phục sự cố, các bộ phận liên quan sẽ tiến hành khôi phục lại vé đã mua và phối hợp cùng Vietnam Airlines thông báo đến hành khách đồng thời gửi lời xin lỗi đến những hành khách đã bị ảnh hưởng. Những hành khách mua vé trên hệ thống bán khác vẫn hoạt động bình thường, không bị ảnh hưởng bởi sự cố nêu trên,” đại diện Jetstar nhấn mạnh.Trước một số thông tin về việc hạn chế số lượng trẻ em dưới 2 tuổi trên chuyến bay, đại diện Jetstar Pacific cho biết đây là quy định liên quan đến an toàn của ngành hàng không, áp dụng cho tất cả các chuyến bay của các hãng hàng không ở mọi thời điểm.Cụ thể, mỗi chuyến bay chỉ chở trẻ nhỏ (dưới 2 tuổi) với số lượng tương đương 10% số ghế máy bay. Điều này nhằm bảo đảo an toàn cho trẻ nhỏ trong các trường hợp khẩn cấp. Theo đó, máy bay Airbus A320 có 180 ghế tương đương với tối đa 18 trẻ nhỏ trên chuyến bay.Jetstar Pacific là thành viên của Jetstar Group, thương hiệu hàng không giá rẻ hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm các hãng hàng không Jetstar Pacific (Việt Nam), Jetstar Asia (Singapore), Jetstar Japan (Nhật Bản) và Jetstar Airways ở Australia và New Zealand đang bay đến 80 điểm đến 17 quốc gia trong khu vực. Hiện Jetstar Pacific đang khai thác 34 đường bay nội địa và quốc tế./.