Pha bóng gây tranh cãi. (Ảnh chụp từ clip)

Tình huống gây tranh cãi. (Nguồn: VPF)

Quảng Nam đã tạo nên cú sốc ở vòng 5 V-League 2017 khi có chiến thắng ngược dòng 4-2 trước Sông Lam Nghệ An ngay tại sân Vinh.Chiến thắng đầy bất ngờ này giúp Quảng Nam vươn lên vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng với 11 điểm, trong khi Sông Lam Nghệ An ngậm ngùi đứng ở vị trí thứ 9 với vỏn vẹn 5 điểm.Ở trận đấu này, Sông Lam Nghệ An đã nhập cuộc tốt hơn và vươn lên dẫn trước 2-0 trong hiệp 1, nhờ các bàn thắng của Henry Shackiel (phút 19) và Thế Cường (37).Tuy nhiên, sang hiệp 2, các cầu thủ Sông Lam Nghệ An đã liên tiếp mắc sai lầm, tạo cơ hội cho Claudecir và Đại Dương thay nhau lập công để gỡ hòa 2-2 chỉ trong vòng có 3 phút.Chưa dừng ở đó, phút 72, Tiago dường như đã phạm lỗi sau pha tranh chấp với thủ thành Nguyên Mạnh nhưng đã không có tiếng còi nào được cất lên.Ngay lập tức, tận dụng sự mất tập trung của đội nhà, Claudecir đã dẫn bóng 2 nhịp trước khi tung ra cú sút căng nâng tỷ số lên 3-2 cho Quảng Nam bất chấp sự phản ứng của cầu thủ Sông Lam Nghệ An và khán giả sân Vinh.Bàn thua này dường như đã cho tâm lý thi đấu của các cầu thủ Sông Lam Nghệ An bị ảnh hưởng và hệ quả là phải nhận thêm bàn thua thứ tư.Phút 76, từ tình huống đá phạt của Thanh Trung, Thanh Hưng đã thoải mái đánh đầu ấn định chiến thắng ngược dòng 4-2 cho đội khách Quảng Nam./.