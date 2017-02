Ảnh minh họa. (Nguồn: Reuters)

Ngày 2/2, nhà cung cấp mạng lưới thanh toán quốc tế lớn nhất thế giới Visa Inc, vừa công bố báo cáo cho hay lợi nhuận và doanh thu quý I tài khóa 2016-2017 (kết thúc ngày 31/12/2016) tăng mạnh hơn dự kiến, giữa bối cảnh nhu cầu thanh toán của mọi người thông qua hệ thống thanh toán Visa gia tăng.Giám đốc tài chính của Visa, Vasant Prabhu, cho biết: “Cuộc chiến giữa các nguyên tắc kinh doanh cơ bản và sự thay đổi tỷ giá hối đoái bất lợi đã tạo cơ hội cho hoạt động thanh toán tín dụng và chúng tôi kỳ vọng vào phần còn lại của tài khóa 2017.”Cũng giống như nhiều nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế khác, Visa cũng đang cố gắng tiếp cận thị trường Trung Quốc, vốn đang do công ty nhà nước China UnionPay Co Ltd chi phối.Visa vẫn kiên nhẫn tiếp cận thị trường tiềm năng này trong dài hạn và lên kế hoạch chính thức nộp đơn cấp phép để “đặt chân” vào đây.Theo ông Charles Scharf, người giữ vị trí Giám đốc điều hành của Visa từ năm 2012 tới tháng 12/2016, doanh thu đã tăng gần 45% trong năm vừa qua. Ông Scharf cũng chính là người dàn xếp cho sự tái hợp của Visa với Visa Europe, vốn bị cắt đứt hồi tháng 6/2016.Điều này giúp nâng tổng khối lượng thanh toán của Visa tăng 39%, đạt 1.800 tỷ USD trong quý I tài khóa 2016-2017, vượt xa mức tăng tương ứng 11% của cùng kỳ tài khóa trước.Mỹ chiếm gần 45% tổng giá trị thanh toán của Visa trong quý I tài khóa 2016-2017, trong khi khu vực châu Âu chiếm gần 20%. Tổng giá trị các giao dịch đã xử lý của Viisa trong quý I của tài khóa 2016-2017 tăng 44%, lên 27,3 tỷ USD, qua đó giúp doanh thu hoạt động tăng 25%, lên 4,46 tỷ USD, vượt mức dự báo của giới phân tích là 4,29 tỷ USD.Trong khi đó, tuần trước, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế lớn thứ hai thế giới là MasterCard lại công bố kết quả kinh doanh thấp hơn dự kiến trong quý I tài khóa này, do đồng USD mạnh, chi phí dành cho các chương trình kích thích chi tiêu tăng và mức tiền hoàn lại cao hơn./.