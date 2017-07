Trụ sở Ngân hàng JP Morgan Chase ở New York của Mỹ. (Ảnh: EPA/TTXVN)

JPMorgan Chase, Wells Fargo và Citigroup cùng báo cáo đạt lợi nhuận cao hơn dự kiến, và các giám đốc điều hành các ngân hàng này cho rằng động thái nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã cho phép các ngân hàng tăng phí cho vay.JPMorgan, ngân hàng lớn nhất Mỹ về tài sản, có lợi nhuận ròng quý 2 vừa qua tăng 13,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 7 tỷ USD, trong khi doanh thu ròng tăng 4,7%, lên 26,4 tỷ USD.Những yếu tố đứng đằng sau sự gia tăng lợi nhuận là thu nhập từ lãi suất ròng tăng cũng như các khoản vay nhiều hơn, yếu tố thường phản ánh hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và các gia đình.Tuy nhiên, JPMorgan hạ 500 triệu USD dự báo mức tăng trưởng nguồn thu từ lãi suất năm ​nay, xuống 4 tỷ USD, do nhận định tăng trưởng tín dụng giảm trong nửa cuối năm ​nay và một phần do Fed có kế hoạch chỉ tăng lãi suất từ từ.Giám đốc điều hành JPMorgan, cũng là thành viên Hội đồng cố vấn kinh doanh của Tổng thống Donald Trump, cho rằng tiến triển chậm trong việc triển khai các chính sách kinh tế của chính phủ đã gây cản trở cho cải cách thuế và các biện pháp khác cần để thúc đẩy nền kinh tế.Ông cho rằng Mỹ sẽ gặp khó khăn trong việc đưa tăng trưởng kinh tế từ mức 1,5% hiện nay lên 2% nếu không thực hiện các chính sách có lợi cho doanh nghiệp.Trong khi đó, lợi nhuận ròng của Citigroup đạt 3,9 tỷ USD, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng vẫn cao hơn dự báo của giới phân tích, còn doanh thu tăng 2%, lên 17,9 tỷ USD.Citigroup cho rằng lãi suất tín dụng và chi phí hoạt động tăng là nguyên nhân khiến lợi nhuận giảm.Với Wells Fargo, lợi nhuận ròng của ngân hàng này tăng 4,5%, lên 5,8 tỷ USD, còn doanh thu 22,2 tỷ USD gần như là ổn định so với cùng kỳ năm ngoái.Lợi nhuận ròng từ lãi suất của Wells Fargo tăng nhưng các khoản vay gần như không đổi./.