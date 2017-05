Giao dịch tại VPBank. (Nguồn: VPBank)

Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố kết quả kinh doanh 3 tháng đầu năm 2017 với kết quả đạt được khả quan.Theo đó, tổng tài sản hợp nhất của VPBank đã tăng lên mức gần 230.000 tỷ đồng, trong đó riêng chỉ số huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt mức 186.00 tỷ đồng, tăng 14.000 tỷ đồng so với con số huy động tại thời điểm 31/12/2016.Song song đó, chỉ tiêu dư nợ cấp tín dụng cũng có mức tăng trưởng tương đối tốt, cho vay khách hàng đạt 152.000 tỷ đồng, tăng 5,5% so với cuối năm 2016. Kết quả kinh doanh khả quan ở cả hai chỉ tiêu trọng tâm trên đã giúp lợi nhuận đạt được của VPBank trong quý 1 bứt phá so với thời điểm cùng kỳ năm ngoái.Lợi nhuận trước thuế hợp nhất của VPBank trong 3 tháng đầu năm đã tăng hơn 85% so với cùng kỳ, đạt hơn 1.900 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng tăng gần 670 tỷ đồng so với thời điểm 31/3/2016 và đạt hơn 1.520 tỷ đồng.Nhờ cải thiện liên tục chất lượng và quy mô tổng tài sản, nâng cao năng suất bán hàng, tối ưu hóa hệ thống quản trị rủi ro, đẩy mạnh tăng trưởng ròng thu nhập ngoài lãi và kiểm soát hiệu quả chi phí, nên hoạt động tài chính 3 tháng đầu năm VPBank đạt kết quả hết sức khả quan.Thu nhập hoạt động thuần đạt 5.406 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước. Các chỉ tiêu kế hoạch trọng yếu năm 2017 của VPBank cũng đã được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu tháng Tư vừa qua. Trong đó, tổng tài sản dự kiến sẽ đạt 280.000 tỷ đồng, huy động khách hàng và phát hành giấy tờ có giá đạt 217.000 tỷ đồng, cho vay khách hàng đạt 182.000 tỷ đồng, tỷ lệ nợ xấu dưới mức 3% và lợi nhuận trước thuế đạt 6.800 tỷ đồng.Đại hội đồng cổ đông VPBank cũng đã biểu quyết với đa số phiếu tán thành với phương án chia cổ tức từ lợi nhuận năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận như sau: Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi là hơn 146 tỷ đồng, chiếm 3,7% trên tổng số lợi nhuận sau thuế hợp nhất, lợi nhuận và quỹ đầu tư phát triển hợp nhất có thể được phân phối cổ tức là hơn 3.194 tỷ đồng, với tỷ lệ chi trả cổ tức là 31,84%.Đại hội cũng đã thông qua phương án tăng vốn điều lệ năm 2017 từ việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng. Vốn điều lệ của VPBank tại thời điểm 31/3/2017 được ghi nhận ở mức 10.765 tỷ đồng. Phần vốn này nếu được tăng theo phương án sử dụng tối đa nguồn lợi nhuận hợp nhất có thể phân phối của năm 2016 để chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ lên mức hơn 14.000 tỷ đồng, đưa VPBank lọt vào top 3 ngân hàng cổ phần có vốn điều lệ lớn nhất trên thị trường./.