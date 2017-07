Nhiều vùng bị nhấn chìm tại Thái Lan. (Nguồn: bangkokpost.com)

Do ảnh hưởng của bão Sonca, mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày liên tiếp đổ vào miền Đông Bắc Thái Lan đã khiến nước các con sông và đập chứa tràn bờ gây ra lũ lụt với mức độ ngày càng nghiêm trọng.Theo phóng viên TTXVN tại Thái Lan, hiện nhiều khu vực ở miền Đông Bắc đã chìm trong biển nước, đặc biệt là tỉnh Sakon Nakhon, nơi lũ lụt đã hoành hành suốt nhiều ngày qua.Tại khu vực tỉnh lị tập trung đông dân cư, lũ dâng cao từ 1​-2m, khiến người dân không kịp sơ tán và di chuyển tài sản đến vùng an toàn. Nhiều trường học, bệnh viện và sân bay ở tỉnh Sakon Nakhon phải đóng cửa nhiều ngày qua. Các hệ thống điện thoại cũng bị gián đoạn khiến việc liên lạc với người trong khu vực lũ rất khó khăn.​Tại tỉnh Nakhon Ratchasima, ít nhất 229 làng tại 5 huyện đã bị nhấn chìm, hơn 5.000ha đất canh tác bị ngập nặng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hàng vạn người.Tại In Khon Kaen, nước lũ đã tràn vào tỉnh lị khiến nhiều khu vực bị ngập sâu đến hơn 1​m trong khi ở tỉnh Maha Sarakha, lũ lớn đã khiến nhiều khu vực bị cô lập.Ở tỉnh Phetchabun, hơn 6.000 gia đình cũng đã bị ảnh hưởng trong khi ở tỉnh Si Sa Ket, nước lũ được dự báo sẽ lên cao trong nhiều ngày tới.Truyền thông Thái Lan ngày 31/7 dẫn lời Thủ tướng Prayut Chan-ocha cảnh cáo các đảng chính trị đối lập không được lợi dụng tình hình lũ lụt ở vùng Đông Bắc để thực hiện các mục đích chính trị đồng thời khẳng định chính phủ nước này đã nỗ lực hết sức nhằm xử lý tình hình ở nhiều tỉnh bị ảnh hưởng.Phát biểu trên được đưa ra sau khi nhiều chính trị gia của Đảng Pheu Thai lên tiếng chỉ trích chính phủ đã không cảnh báo trước cho người dân về việc xảy ra lũ lớn tại vùng Đông Bắc do ảnh hưởng của cơn bão Sonca, đặc biệt là ở tỉnh Sakhon Nakhon.Trước đó, ông Plodprasop Suraswadi, phó Thủ tướng dưới thời chính phủ bà Yingluck Shinawatra và cũng là người sáng lập Trung tâm Cảnh báo Thiên tai quốc gia của Thái Lan đã có các chỉ trích chính phủ về tình hình lũ lụt.Ông cho rằng phải điều tra trách nhiệm việc không có cảnh báo chính thức nào của các cơ quan có trách nhiệm về khả năng xảy ra lũ lụt mà chỉ có các cảnh báo thời tiết.Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan, Trung tướng Sansern Kaewkamnerd cho biết các cơ quan khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai đã đưa ra những cảnh báo và đã cử lực lượng đến hỗ trợ trong khi quân đội và cảnh sát cũng đã được điều động đến giúp đỡ người dân./.